창간 80주년 경향신문

첫 여성 소방정감, 전남광주통합소방본부장에···이오숙 본부장 취임

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

전남광주통합특별시 소방본부는 1일 전남광주통합시 소방본부 초대 본부장으로 이오숙 소방정감이 취임했다고 밝혔다.

이 본부장은 새롭게 출범하는 전남광주통합시 소방본부의 초기 조직을 안정화하고, 지역 구분 없는 일원화된 광역 재난 대응 체계를 총괄 지휘하게 된다.

이 본부장은 "전남과 광주의 소방 역량이 하나로 결집하는 역사적인 출발점에 초대 본부장으로 막중한 사명감을 느낀다"며 "현장 경험을 바탕으로 촘촘하고 빈틈없는 통합 재난 대응망을 구축하겠다"고 밝혔다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

첫 여성 소방정감, 전남광주통합소방본부장에···이오숙 본부장 취임

입력 2026.07.01 18:20

  • 강현석 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 검색 선호 매체로 추가

“현장 경험 바탕 촘촘한 재난 대응 구축”

이오숙 전남광주통합특별시 소방본부장.

이오숙 전남광주통합특별시 소방본부장.

전남광주통합특별시 소방본부는 1일 전남광주통합시 소방본부 초대 본부장으로 이오숙 소방정감이 취임했다고 밝혔다. 이 신임 본부장은 여성 소방공무원 최초로 소방정감에 올랐다.

전남광주통합시는 기존 광주시와 전남의 권역별 소방업무를 총괄하기 위해 통합소방본부장의 계급을 소방정감으로 상향하고 소방감 2명을 부본부장으로 두도록 했다.

충남 부여 출신인 이 본부장은 1988년 소방사 공채로 대전소방에서 첫발을 내디뎠다. 소방청 구급품질계장, 대구 북부소방서장, 소방청 코로나19 긴급대응과장, 강원도 소방학교장, 소방청 대변인을 거쳐 전북특별자치도 소방본부장을 역임했다.

이 본부장은 새롭게 출범하는 전남광주통합시 소방본부의 초기 조직을 안정화하고, 지역 구분 없는 일원화된 광역 재난 대응 체계를 총괄 지휘하게 된다.

이 본부장은 “전남과 광주의 소방 역량이 하나로 결집하는 역사적인 출발점에 초대 본부장으로 막중한 사명감을 느낀다”며 “현장 경험을 바탕으로 촘촘하고 빈틈없는 통합 재난 대응망을 구축하겠다”고 밝혔다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글