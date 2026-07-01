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노태악 전 선관위원장 “배우자 해외 출장비 국고 반환하겠다”

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본문 요약

노태악 전 중앙선거관리위원장이 1일 재임 중 여러차례 배우자와 해외 출장에 동반한 것에 대해 " 국고에 반환하겠다"고 말했다.

노 전 위원장은 중앙선관위원장으로 재직하며 독일·에스토니아·덴마크 등 해외 출장에 배우자를 동반했다.

선관위는 외부에 제출한 국외 출장 내역에는 노 전 위원장의 배우자에 대해선 명시하지 않았던 것으로 나타났다.

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노태악 전 선관위원장 “배우자 해외 출장비 국고 반환하겠다”

입력 2026.07.01 18:26

  • 김송이 기자

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노태악 전 중앙선거관리위원장(왼쪽)이 1일 국회에서 열린 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 국정조사 특별위원회 2차 기관보고에서 의원질의에 답하고 있다. 박민규 선임기자

노태악 전 중앙선거관리위원장(왼쪽)이 1일 국회에서 열린 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 국정조사 특별위원회 2차 기관보고에서 의원질의에 답하고 있다. 박민규 선임기자

노태악 전 중앙선거관리위원장이 1일 재임 중 여러차례 배우자와 해외 출장에 동반한 것에 대해 “(출장비를) 국고에 반환하겠다”고 말했다.

노 전 위원장은 이날 국회에서 열린 ‘국민 참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사 특별위원회’ 전체회의에서 배우자의 해외 출장비를 묻는 윤상현 특위 위원장 질의에 “바로 국고에 반납하든지 적절한 방법으로 사회에 다시 환원하도록 하겠다”고 말했다.

노 전 위원장은 “언론보도에 비춰보면 세 번에 걸쳐 직원들하고 다 합친 것 중 배우자에게 든 비용이 항공료 3300여만원 같다”며 “나머지 체재 및 식비는 자료 요청을 해 둔 상태”라고 말했다.

노 전 위원장은 윤 위원장이 ‘해외 출장을 갔지만 사무통화를 못 한 것은 법적으로 직무유기가 아니냐’는 질문에는 “도덕적, 정치적으로 어떤 질책도 달게 받겠다”고 했다.

노 전 위원장은 중앙선관위원장으로 재직하며 독일·에스토니아·덴마크 등 해외 출장에 배우자를 동반했다. 선관위는 외부에 제출한 국외 출장 내역에는 노 전 위원장의 배우자에 대해선 명시하지 않았던 것으로 나타났다.

노 전 위원장은 지난달 5일 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태에 대한 책임을 지겠다며 사퇴했다.

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