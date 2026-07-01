이 대통령 “코리아 프리미엄 시대 위해서라도 ‘정전체제’를 ‘평화체제’로 바꿔야”

이재명 대통령은 1일 “코리아 프리미엄 시대를 열어가기 위해서라도 반드시 정전 체제를 평화 체제로 바꿔내야 한다”고 말했다. 한국 주식 저평가 원인을 근본적으로 해소할 방책으로 북한과의 평화협정 체결을 꼽은 것이다.

이 대통령은 이날 인천에서 열린 ‘민주평화통일자문회의 유라시아지역회의’에서 “남과 북이 적대와 대결을 멈춰 평화를 이뤄낸다면 우리는 잠재력은 온전히 발휘해 과거 어느 때도 이루지 못한 더 큰 성과를 낼 수 있다”며 이같이 밝혔다.

이 대통령은 “단단하게 빗장이 걸린 북의 대문을 계속 두드려야 한다”며 “어렵다는 말이 결코 불가능하다는 것은 아니다. 두드리면 끝까지 열릴 테고 열릴 때까지 두드리면 열리는 것”이라고 했다.

이 대통령은 “취임 이후 북의 체제를 존중하고 흡수 통일을 추진하지 않고, 일체의 적대 행위도 하지 않겠다고 일관되게 공연해 왔다”며 “이 약속을 반드시 지킬 것”이라고 했다.

그러면서 “이제 평화를 향한 행동을 다시 시작할 것”이라며 “남과 북이 서로의 체제와 주권을 존중하고 평화롭게 공존하는 길을 반드시 찾아내겠다. 더디더라도 결코 포기하지 않겠다”고 했다.

이 대통령은 “적대와 대결에 무감각해진 우리 자신과도 맞서야 한다”며 “너와 나로 나누고 가르는 대신 하나로 뭉칠 수 있도록 서로를 품어야 한다”고 말했다.