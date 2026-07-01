‘두물머리 살인’ 피해자 시신 6개월 만에 발견··· 양평 남한강서 인양

경기 양평 남한강에서 남성의 시신이 발견됐다. 시신은 올해 초 서울에서 같이 살던 남성에게 살해 당한 뒤 두물머리 인근에 시신이 유기됐던 30대 피해자로 파악됐다.

1일 경찰과 소방당국에 따르면 이날 오후 4시49분쯤 경기 양평군 양서면 남한강에서 “대교 중간에 마네킹 같은 것이 떠 있다”는 119 신고가 접수됐다.

소방당국은 용담대교 7번과 8번 교각 사이에서 시신을 발견해 인양했다.

경찰의 확인 결과 발견된 시신은 지난 1월14일 서울 강북구 아파트에서 같이 살던 성모씨(35)에게 피살된 이모씨로 파악됐다.

성씨는 이씨가 오토바이 주유비를 요구한다는 등의 이유로 목 졸라 살해하고 경기 양평군 남한강 두물머리에 시신을 유기한 혐의(살인·시체유기·상해 등)로 재판에 넘겨졌다. 하지만 그동안 이씨의 시신은 발견되지 않았다.

검찰은 지난달 23일 서울북부지법 형사합의14부 심리로 열린 결심 공판에서 성씨에게 무기징역형과 전자장치 부착 20년 명령을 구형했다. 성씨에 대한 결심 공판은 오는 23일 열린다.