2001년과 2002년 영국과 미국에서 <팝 아이돌>과 <아메리칸 아이돌>을 시작으로 오디션 프로그램은 세계적 열풍이 됐다. 수많은 무명 가수에게 등용문의 역할을 톡톡히 했지만, 비판 또한 적지 않았다. 밴드 푸 파이터스의 리더 데이브 그롤은 오디션 프로그램에 대해 이렇게 말했다.



“오디션 프로를 보면 어떤 생각이 드느냐고? 잘 봐. 수백 명이 줄을 서서 8시간을 기다리다가 자기 차례가 오면 겨우 노래를 할 수 있지. 그런데 노래 중간에 누군가 말해. ‘X나 별로야.’ 이게 요즘 애들이 뮤지션이 되는 방식이야. 이건 다음 세대를 망치는 거라고. 음악 하고 싶으면, 낡은 드럼을 하나 사서 창고 같은 곳으로 가야 해. 근데 보니까 참 허접하다 싶거든. 그래서 친구들을 불러. 그런데 얘들도 허접한 거야. 어쨌든 모였으니까 X나게 합주하는데 이건 평생 두 번 다시 경험 못할 행복한 시간이거든. 그러다가 어느 순간 음악가가 되는 거야.”



그럼에도, 국내든 해외든 오디션 프로그램을 통해 우리에게 다가온 뛰어난 가수들을 부정할 수 없다. 음악적으로도 분명한 순기능이 있다. 오디션 프로그램에서 참가자들이 부르는 음악의 대부분은 기존 곡을 새롭게 해석한 ‘리메이크’다. 해외에서는 ‘커버(cover)’라고 표현하는 게 일반적이지만, 한국에서는 ‘리메이크’라는 용어가 압도적으로 많이 사용됐다. 그렇다면 이렇게 질문할 수 있을 터다. 잘된 리메이크란 과연 무엇일까.



여기, 여러분이 모두 알고 있는 원곡이 있다고 하자. 그리고 이 원곡이 녹음되기 이전의 ‘악보 상태’를 상상해보자. 이 악보는 지금 가능성으로 충만하다. 이걸 100이라고 가정하자. 다음 순서는 당연히 이 악보를 우리가 감상할 수 있는 소리로 뽑아내는 것이다. 마침, 전 지구를 통틀어 가장 탁월한 가수가 이 악보를 소화하고, 최고 수준의 원곡을 탄생시켰다. 그러나 그 어떤 가수가 불러도 100을 온전하게 다 끌어낼 수는 없다. 그건 애초에 불가능하다. 예술에 완벽은 있을 수 없기 때문이다.



다음처럼 바꿔 말할 수 있다. 그 어떤 위대한 원곡이라도 미처 끌어내지 못한 숨겨진 가능성의 씨앗이 숨어 있다는 것이다. 좀 더 깊게 들어가보자. 여기서 철학자 미셸 푸코의 언어를 떠올려본다. 푸코에 따르면 모든 텍스트와 이를 둘러싼 담론에는 ‘누락’된 영역이 필연적으로 존재한다. 요약하면 그 자체로 자급자족인 완전한 텍스트 혹은 담론은 없다.



따라서 우리는 불가피하게 텍스트라는 뿌리로 회귀해야만 한다. 푸코는 이것을 건설적인 누락의 실천이라고 불렀다. 즉 누락으로 인한 텍스트로의 회귀는 텍스트를 고정하고, 텍스트를 완전무결한 고전으로 승격하려는 역사적 보충 같은 게 아니다. 오히려 그것은 텍스트를 둘러싼 담론을 끊임없이, 거듭하여 피어오르게 하는 행위다.



정리해보자. 음악의 진본성이나 원본성, 완전성에만 매달린다면 우리는 원곡 하나만으로는 결코 도달할 수 없는, 어쩌면 더 풍요로운 음악의 가능성을 놓치게 될지도 모른다. 하지만 우리는 이미 리메이크가 이룬 음악적 성취를 수도 없이 경험해왔다. 휘트니 휴스턴의 ‘아이 윌 올웨이스 러브 유’, 디온 워릭의 ‘대츠 왓 프렌즈 아 포’, 조앤 제트의 ‘아이 러브 로큰롤’, 스모키의 ‘리빙 넥스트 도어 투 앨리스’, 신디 로퍼의 ‘걸스 저스트 원 투 해브 펀’, 아델의 ‘메이크 유 필 마이 러브’. 이 곡들의 공통점은 하나다. 모두 원곡이 아니라 리메이크라는 사실이다. 이런 곡을 수십 개는 더 댈 수 있다는 점을 부기하면서 글을 맺는다.