한 학기가 끝났다. 100일 동안 학생들과 함께 사회문제를 기술로 풀어내는 소프트웨어 기반 제품을 만들었다. 사용자들을 직접 만나 코멘트를 듣고, 그들에게 더 뾰족하게 가치를 줄 수 있도록 제품을 고치고 또 고쳤다. 그렇게 나온 제품은 이런 것들이었다.



이주민 학부모들은 알림장을 비롯한 학교와의 소통에서 상대적으로 번거로운 번역 프로세스를 거치게 된다. 더 쉬운 번역과 더 명료한 시각화로 아이 챙기는 것을 놓치지 않게 하는 앱이 나왔다. 작은 마을 공동체들에서 벌어지는 아이들을 위한 수업들에 대해, 번거로운 행정 절차를 덜고 더 체계적으로 지원하고 공유할 수 있도록 돕는 솔루션도 있다. 고민을 올리면 같은 경험을 가진 사람을 익명으로 연결해 안전하게 소통하도록 돕는 플랫폼도 있다. 나의 매일매일을 정말 쉬운 채팅 형식으로 기록해서 다양한 감정 보석을 채집해 모으는 게임 기반 감정 다이어리 앱도 나왔다. 아동청소년들은 여전히 법률 사각지대에 놓인 현실을 꼬집어내고, 아이들이 자신의 상황이 법적으로 어떤 경우인지를 더 쉽게 들여다볼 수 있는 플랫폼도 만들어졌다.



AI가 워낙 많은 걸 해결해주니, 문제만 잘 주면 뚝딱 나오는 것 아니냐고 누군가는 물어볼 수도 있겠다. 마치 학생들에게 “싸워, 난 여러분 그거 볼 거야”라고 던져두면 될 것 같지만, 실상은 그렇지 않다. 이런 제품들이 나오기까지 정말 많은 사람들의 협업이 있었다. 학생들이 지치지 않고 완주할 수 있도록 필요한 자원을 대주고 가이드하는 교수진이 있어야 한다. 기획과 개발을 뾰족하게 조언할 수 있는 멘토도 있어야 한다. 사용자를 연결하고, 인사이트와 고민을 나눠줄 사회혁신가들의 도움도 필수다. 모두가 제품 완성과 학생의 성장이라는 목표를 향해 치밀하게 전략을 짜고 시행해야 한다.



수업이 마무리될 즈음에는 각 제품의 지속 가능성을 고민해야 한다. 학생들은 시간과 에너지를 쏟아부은 이 제품들을 창업으로서 이어가고 싶어한다. 우리는 이들이 어느 정도 자립할 수 있도록 한동안 재정 지원과 멘토링을 제공한다. 그렇더라도 이후에는 모험자본을 댈 수 있는 혹은 공익적 목적으로 이들을 잘 도울 수 있는 바탕이 필요하다. 그래서 이 프로젝트를 기획하고 진행해온 모두가 머리를 맞대야 한다. 이해관계자의 범위가 더 넓어지고, 그에 맞는 전략이 새로이 필요해지기 때문이다.



이런 수업을 계속해오다 보니 공공기관을 비롯한 여러 조직으로부터 비슷한 프로젝트를 기획하고 싶다는 문의를 받는다. 때마침 우리는 전략의 부재가 좋은 자원을 꽁꽁 묶어두고 허망하게 기회를 흘려보내는 모습을 전 국민이 지켜봤다. 이런 수업은 철저하게 팀플레이를 해야 한다. 그래서 무엇보다 프로젝트를 이끄는 사람이 중요하다. 그 사람은 누구보다 많이 공부해야 한다. 팀원들에게 최대한의 기회가 돌아가도록 외부의 자원을 연결하고, 세상의 변화를 매의 눈으로 주시해야 한다. 구성원 각자의 가능성을 최대한 끌어내는 한편 그들을 믿고 권한을 위임할 줄도 알아야 한다. 그것이 내가 생각하는 헤드코치의 역할이다. 세상의 문제를 뛰어난 기술과 훌륭한 인재들로 해결하려면 무엇보다 그런 헤드코치가 필요하다.