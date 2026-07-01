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안잴리나

입력 2026.07.01 20:05

수정 2026.07.01 20:08

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  • 임의진 시인

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[임의진의 시골편지]안잴리나

“배통아지가 뽈록한 거시 머슬(뭣을) 허천나게 묵었는갑서” 지나가는 개를 보고 부러워 한마디. 똥개와 달리 내 배에선 꼬르륵 소리가 번개 치듯 요란해라. 내 또래 튀어나온 배를 걱정하는 이들이 꽤 많덩만. 그래서 운동도 열심히 하고 밥도 줄이고 그러덩만. 나는 살이 찔래도 찔 체질이 아닌갑서. 밥맛이 없고, 사는 게 재미도 없어 몸무게가 더 줄었다. 밭에서, 또 마당에서 보내는 시간에 흘리는 땀 때문일까. 여친들 보면 살을 빼려고 노력들이 대단하셔. 체중계를 선물하겠다면 에구머니나 질겁해. 몰래 자주 잴 테지만, 체중은 국가 기밀이나 마찬가지. ‘뼈말라’ 수준에도 감량을 목표로 삼은 ‘안잴리나~’는 오늘도 다이어트 도전 중. 누군 자주 산에 다니고 누군 약까지 처방해 먹으면서 체중감량, 뜯어 말리고 싶어라. 젊은 친구들은 달리기도 하고 줄넘기도 백번. 또 누구는 어쩐다 저쩐다~. 의사가 무조건 체중을 빼라고 했다면서 맛난 후라이드 통닭을 마다해. 먹고 죽은 귀신은 태깔도 좋다덩만.

한번은 천주교 신부가 힌두교 사제에게 “당신네는 도대체 쇠고기를 왜 안 먹는 겁니까” 그러자 사두가 농담으로 “당신이 만약 결혼하면 피로연에 찾아가 꼭 먹겠소” 그랬다나. 당신이 쇠고기를 먹을 때 나는 피로연 음식은 아니나 쇠고기라면을 끓여 먹어. 라면을 먹으면 배가 볼록 나온다는데 나는 가끔 친구들과 인스턴트 라면도 즐긴다. 다 먹자고 하는 일, 먹자고 사는 일, 아직도 인사말이 “식사는 하셨습니까” 안젤리나 말고 ‘안잴리나’한테도 그런다. 그러자 쫄쫄 굶었으면서 많이 먹었다고 거짓말을 해. 외모지상주의 성형대국에서 ‘생긴 대로 산다’는 기술은 난도가 매우 높다. 외모가 달라지면 마음조차 고와질까.

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