한 외국인 연구자로부터 인터뷰를 요청받았다. 어떤 이야기를 하는 자리인지도 모른 채였지만, 최근 외국인 학자들과 만났던 일들이 퍽 좋은 기억으로 남아 있었고, 마침 해외 출장 일정 중 시간이 맞아서 기꺼이 응했다. 알고 보니 그는 한국의 정치와 사회를 주요 연구 분야로 삼고 있었고, 나에게 한국의 청년에 대해 열정적으로 질문을 던졌다. 그런데 세 시간 가까이 이어진 화기애애한 대화 안에서, 나는 내가 어떤 지점에서 끊임없이 곤란함을 겪고 있음을 발견하게 됐다.



그는 나를 한국의 청년 연구 전문가로 대해주었다. 따져보면 사실이 아닌 것은 아니다. 십여년간 청년에 관한 논문과 보고서를 쓰는 일이 주업이었던 나는 당연히 그런 부담감과 무게에 부딪혀야 할 것이다. 그렇지만 청년이라는 주제 영역은 언제나 너무 폭넓다. 나 스스로가 연구한 적 없어 문외한에 가까운 부분에 대해서도, 청년이라는 단어가 끼어 있으면 무언가 전문적인 이야기를 들려줄 것이라는 기대를 마주하게 된다. 잘 모른다는 솔직한 대답은 겸양으로 받아들여지고, 자꾸만 AI도 할 수 있을 만한 평이한 이야기를 읊는 나 자신과 그것을 진지하게 듣는 그의 모습을 발견하게 됐다.



비슷한 문제를 국내 기자나 연구자와의 대화에서도 겪어왔었다. 다만 우리가 다른 국적의 사람이고, 다른 곳에서 살고 있다는 사실은 대화 상황의 위화감을 증폭시켰다. 그가 명시적으로 그런 부담을 준 것은 아니지만, 내가 한국이나 한국의 청년에 대해 대표하는 말하기를 하고 있다는 걸 느낄 때마다 마음이 어려워졌다. 나의 자신 없는 말이 외국어로 번역되어 한국 청년에 관한 어떤 진실로 유통되지는 않을까 걱정이 됐다. 언어 전달의 한계도 컸다. 그는 꽤 유창하게 한국어를 말할 수 있었지만, 한국어가 그의 모국어는 아니었다. 몇몇 주제에 관해 중층적이고 복잡한 양상을 설명하고자 노력했지만, 그가 받아치는 말을 할 때 내 생각이 충분히 전달되고 있지 않음을 알 수 있었다.



나의 어떤 말은 그의 이해에 포함되었지만, 또 다른 어떤 말은 이해 범위에서 탈락되는 듯 보였다. 기준을 파악하기는 어렵지 않았다. 그는 그가 한국에 관해 이미 읽고 공부한 자신의 지식과 일치하거나 연결되는 내 이야기를 좀 더 적극적으로 수용했고, 다소 생소한 논지에 대해서는 추가 질문을 크게 덧붙이지 않았다. 늘 청년세대에 관한 기존의 지배적 지식에 도전하는 다른 이야기를 발굴하려 노력해온 입장에서, 나의 다른 말은 가닿지 않고, 책과 논문, 기사를 통해 활자화되어 있는 유명한 담론들의 영향이 훨씬 크게 느껴져 약간은 심란했다. 유명하다는 것은 검색에도 걸리기 쉽고, 생성형 AI가 말하기도 훨씬 쉬움을 뜻한다.



그날의 만남을 되돌아보며 내가 많이 생각하게 된 것은 아카이브된 글의 고유한 힘이었다. 대학원 시절 한 수업에서 누군가 논문은 어차피 심사자 세 사람만 읽는 글이라는 자조적 유머를 던졌고, 교수님은 그 농담을 비판하며 글 쓰는 사람은 글의 힘을 믿어야 한다고 강조하신 일이 있다. 한국 바깥으로도 퍼지는 한국 청년에 관한 글의 영향력을 체감하며, 한국 청년에 관해 내가 이야기하고자 하는 대안적인 지식을 더 많이 글로 남겨야겠다고 다짐했다. 그와 같은 사람들이 한국 청년에 관한 보다 다양한 이야기를 읽을 수 있게 말이다.