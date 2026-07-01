수원가톨릭대 총장에 한민택 신부

학교법인 광암학원 이사회(이사장 이용훈 주교)는 수원가톨릭대학교 교수인 한민택 신부(바오르·사진)를 제13대 총장으로 임명했다고 밝혔다. 임기는 2030년 6월25일까지 4년이며, 취임식은 오는 8월17일 수원가톨릭대에서 열린다.