국토연구원장에 임재만 교수

국토연구원장에 임재만 세종대 교수(62·사진)가 임명됐다.



국무총리 산하 경제·인문사회연구회(NRC)는 지난달 30일 이사회를 열고 제19대 국토연구원 원장으로 임 교수를 임명했다.



임 신임 원장의 임기는 2029년 6월30일까지 3년이다.