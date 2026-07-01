‘치의학사 연구’ 신재의 박사 별세

한국 치의학사 연구에 평생을 바친 신재의 박사가 지난달 30일 별세했다. 향년 81세.



서울대 치과대학을 졸업한 고인은 치과의사로 활동하면서도 치의학사 연구에 헌신했다. <한국근대치의학사>를 비롯한 여러 저서를 펴내며 한국 치의학사의 체계를 세우는 데 기여했다. 유족으로는 부인 장명원씨와 2남 등이 있다. 빈소는 아주대병원에 마련됐으며, 발인은 2일 오전 10시.