박희철 삼성서울병원 교수, 대한간암학회 회장 취임

대한간암학회는 박희철 삼성서울병원 방사선종양학과 교수(사진)가 1일 제28기 회장으로 취임했다고 밝혔다. 임기는 2027년 6월까지 1년간이다.



박 회장의 주요 진료·연구 분야는 간암의 비수술적 국소 치료인 방사선 수술과 양성자 치료다.