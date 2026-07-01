‘극강’ 프랑스…“한 단계 위의 축구”

‘독설가’ 네빌까지 경기력 극찬

음바페·뎀벨레 등 골잡이들에

모든 포지션 ‘재능 넘치는 선수’

데샹 감독 전술까지 ‘화룡점정’

“단언컨대 이번 월드컵에 나선 그 어느 나라보다도 한 단계 위에 있다.”



영국 스카이스포츠 해설위원 게리 네빌이 1일 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 32강전 프랑스-스웨덴전이 끝난 뒤 프랑스에 대해 내놓은 평가다. 평소 좋은 평가보다는 근거를 들어 분석하면서 독설을 쏟아놓던 네빌이 이렇게 극찬할 정도로 프랑스 경기력은 ‘우승 0순위 후보’처럼 압도적이다. 프랑스는 킬리안 음바페(레알 마드리드)의 멀티골 활약을 앞세워 스웨덴을 3-0으로 완파했다. 조별리그 전 경기에서 3골 이상을 뽑아내는 무시무시한 공격력은 그대로 이어졌다.



미국 CNN은 “프랑스 팬들이 부럽다”고 표현했다. 매체는 “월드컵 48개 참가국 가운데 프랑스보다 더 뛰어난 선수단을 갖춘 팀을 찾기란 쉽지 않다. 화려한 공격진은 물론이고 거의 모든 포지션에서 젊음과 경험이 완벽한 조화를 이루고 있다”며 프랑스의 막강 전력을 극찬했다. 프랑스는 어느 포지션 하나 구멍을 찾기가 힘들 정도로 화려한 스쿼드를 자랑한다. 굳이 찾자면 골키퍼 정도다. 공수의 전력이 워낙 강하다보니 골키퍼가 딱히 할 일이 없어 약점이 크게 드러나지 않는다.



프랑스 스쿼드에서 가장 강력한 부분은 공격진이다. 유력한 득점왕 후보인 음바페가 중심이다. 그런데 음바페만 있는 게 아니다. 발롱도르 수상자 우스만 뎀벨레(파리 생제르맹)가 그의 옆에 있다. 데지레 두에와 브래들리 바르콜라(이상 파리 생제르맹), 라얀 셰르키(맨체스터 시티), 마이클 올리세(바이에른 뮌헨) 등이 그들을 받친다.



재능이 넘치는 선수가 많다고 하더라도, 이들을 하나로 묶는 것은 또 별개의 일이다. 디디에 데샹 프랑스 축구대표팀 감독의 공도 크다. 2012년 사령탑으로 부임한 데샹 감독은 2014년 브라질 월드컵 때는 8강에서 탈락했으나, 유로 2016 준우승을 시작으로 2018년 프랑스를 러시아 월드컵 우승으로 이끌며 명장 반열에 올랐다. 이후 2018~2019 네이션스리그와 유로 2020에서는 부진한 성적으로 뭇매를 맞았으나, 2020~2021 네이션스리그 우승컵을 든 뒤 2022년 카타르 월드컵에서 프랑스를 2회 연속 월드컵 결승 무대에 올려놓으며 다시 한번 지도력을 인정받았다. 1998년 프랑스 월드컵 우승 멤버 데샹 감독은 적절한 전술 변화나 선수 교체로 승기를 가져오는 승부사형 지도자가 아니다. 그는 팀 전력을 극대화시키는 시도를 여러가지 해본 뒤 정답을 찾으면 그것으로 우직하게 밀어붙이는 스타일이다. 그게 프랑스의 두꺼운 선수층과 잘 맞아떨어졌다.



프랑스는 16강에서 독일을 승부차기로 꺾은 파라과이를 만난다. 8강에서는 캐나다-모로코전 승자를 상대한다. 프랑스 최종 목표는 독일(1982·1986·1990), 브라질(1994·1998·2002)만이 해낸 월드컵 3회 연속 결승 진출, 그리고 궁극적으로 브라질(5회), 이탈리아, 독일(이상 4회), 아르헨티나(3회)에 이어 역대 5번째로 월드컵을 3회 우승한 팀이 되는 것이다.

