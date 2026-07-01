“비싸니까 안 쓴다”…AI업계 ‘가성비 경쟁’

에이전트 AI 확산·과금제 부담에 기업 ‘성능보다 비용’ 수요 변화 앤트로픽·오픈AI 실속형 확대…중 딥시크 등 저가 공세에 맞불도

최근 기업들 사이에서 인공지능(AI) 도입에 따른 요금 부담이 급증하자 AI 개발사들의 ‘가성비 모델’ 경쟁이 격화되고 있다. 가성비를 앞세워 급부상한 중국 AI를 견제한다는 의도도 깔린 것으로 보인다.



AI 개발사 앤트로픽은 1일 ‘클로드 소네트5’를 출시했다고 밝혔다. 소네트는 앤트로픽의 첨단 모델인 페이블·오퍼스보다 저렴한 범용 모델이다. 고난도 추론이 아닌 정형화된 일반 업무에 활용도가 높다. 앤트로픽은 이전 모델인 소네트 4.6보다 성능이 크게 개선됐고, 일부 분야에서는 오퍼스 4.8과 비슷하다고 설명했다.



종량제 과금 비용은 입력 토큰(AI 데이터 최소 단위) 100만개당 2달러, 출력 토큰 100만개당 10달러로 책정됐다. 다만 9월부터 입력 가격은 3달러, 출력 가격은 15달러로 50%씩 오른다. 오른 가격 기준으로도 출력 기준 오퍼스(25달러)나 페이블(50달러)보다 저렴하다.



AI 업계의 모델 경쟁은 최고 성능 경쟁에 더해 가격 대비 성능 경쟁으로 확산하고 있다.



오픈AI는 GPT-5.6을 토큰 비용에 따라 3단계 모델로 나눠 제공한다. 저가 모델인 루나(Luna)는 최상위 모델인 솔(Sol)의 5분의 1 가격으로 제공된다. 오픈AI는 지난달 24일 브로드컴과 협력해 개발한 첫 자체 AI 추론 가속기 ‘할라피뇨’도 공개했다. 추론 특화칩을 활용해 모델의 가성비를 챙기는 전략으로 풀이된다.



이런 흐름은 에이전트 AI(일하는 AI)가 확산하면서 이용자의 비용 부담이 늘어난 데 따른 것이다. 자료 분석 및 문서 작성은 일반 챗봇보다 토큰이 많게는 100배 이상 사용된다.



AI 개발사들은 최근 AI 요금제를 기존 정액제에서 ‘사용량 과금제’로 변경한 뒤 비용 부담이 급증했다. 플랫폼 기업 우버는 올해 사내 AI 도구 사용이 늘면서 AI 예산을 4개월 만에 소진했다.



‘가성비’가 중요해지면서 저렴한 가격을 앞세운 중국 모델이 반사 이익을 보고 있다. 마이크로소프트(MS)는 비용 부담을 이유로 클라우드 ‘애저’에서 구동되는 저가 모델 선택지로 중국의 딥시크를 검토하고 있다.



딥시크의 최상위 모델인 V4 PRO는 미국 최상위 모델보다 성능은 다소 뒤처지지만 토큰 비용은 약 30분의 1 수준이다. 중국 즈푸 AI가 지난달 내놓은 GLM-5.2는 코딩 성능이 타사 최상위 모델에 근접하면서도 비용은 6분의 1 수준으로 알려지며 돌풍을 일으켰다.



미국 개발사들도 기업 고객 이탈을 막기 위해 가성비 라인업 강화에 나선 모습이다. 지금까지는 ‘AI 도입’ 자체가 기업의 과제였다면 이제는 비용 대비 효과 분석으로 흐름이 넘어가고 있는 것으로 풀이된다.



국내 한 IT커머스 기업에 재직하는 A씨(30)는 “클로드의 경우 성능은 제일 좋지만 제공량이 너무 적어 제대로 쓰려면 최고가인 ‘맥스’ 요금제를 이용해야 한다”며 “AI를 아주 전문적으로 쓰지 않는다면, 가성비가 좋은 저가 모델을 써도 무리가 없다”고 말했다.

