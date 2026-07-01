‘AI 네이티브 기업’ 향하는 삼성SDI…최주선 사장 “올해 턴어라운드 가능”

창립 56주년, 재도약 원년으로

삼성SDI가 창립 56주년을 맞아 재도약을 다짐하며 인공지능(AI)을 적극 활용할 것을 강조했다.



최주선 삼성SDI 대표이사 사장(사진)은 1일 경기 용인시 기흥 본사에서 열린 창립 기념식에서 “‘비관적 낙관주의’의 자세로 지난 1년간 묵묵히 내실을 다지며 재도약의 발판을 마련했다”면서 “올해 실적 턴어라운드가 가능할 것으로 기대한다”고 말했다.



최 사장은 각 사업부의 성과를 일일이 열거하면서 임직원들에게 감사의 뜻을 전했다. 최근 잇단 에너지저장장치(ESS) 프로젝트 수주 및 글로벌 프리미엄 전기차 업체들과의 공급 계약, 원통형 배터리의 본원적 경쟁력 회복을 위한 노력, 첨단 패키징 반도체 소재 및 고화질·고효율 디스플레이 소재 등 고부가 신산업 분야에서 선제적 대응 등을 대표적인 성과로 꼽았다.



다만 최 사장은 “아직 갈 길이 멀다”며 “이런 성과들이 지속 가능한 성장으로 이어지기 위해서는 무엇보다 꾸준한 실행력이 중요하다”고 당부했다. 아울러 최근 모든 분야에서 혁신과 변화의 화두가 되는 AI를 업무과정에서 적극적으로 활용해야 한다고 강조했다.



최 사장은 “이미 AI는 우리의 일상 곳곳에 들어와 있다”며 “우리 회사가 미래 시장을 선점하고 지배하기 위해서는 명실상부한 ‘AI 네이티브 기업’으로 완벽하게 체질을 바꿔야 한다”고 주문했다.



또한 “에이전틱 AI는 일하는 방식과 비즈니스 모델을 근본적으로 바꾸는 패러다임의 전환”이라며 “이 변화의 파고에 과감히 올라타서 다시 한번 세계 1등 기술력의 회사로 발돋움하겠다”고 말했다.

