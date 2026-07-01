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여름맞이 칼로리 25% 낮춘 ‘진로 라이트’

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본문 요약

하이트진로가 기존 진로 제품 대비 칼로리를 25% 낮춘 '진로 라이트'를 한정 출시한다.

하이트진로는 소주와 맥주 모두 도수와 칼로리를 낮추는 데 초점을 맞추고 있다.

지난달 초에는 주력 소주 브랜드인 '참이슬 후레쉬'와 '진로'의 알코올 도수를 15.7도로 내렸다.

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여름맞이 칼로리 25% 낮춘 ‘진로 라이트’

입력 2026.07.01 20:35

수정 2026.07.01 20:36

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  • 정유미 기자

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알코올 도수도 11.7도로 내려

여름맞이 칼로리 25% 낮춘 ‘진로 라이트’

하이트진로가 기존 진로 제품 대비 칼로리를 25% 낮춘 ‘진로 라이트(Light)’를 한정 출시한다. 본격적인 여름 시즌을 겨냥해 칼로리에 민감한 20~30대 젊은층을 잡기 위해서다.

1일 하이트진로에 따르면 진로 라이트는 360㎖ 병 제품으로 기존 제품의 ‘제로 슈거(Zero Sugar)’ 콘셉트는 그대로 유지하면서 국내 최저 칼로리 소주 타이틀을 내세웠다. 특히 알코올 도수를 11.7도로 크게 낮춰 가볍고 부담 없이 마실 수 있는 목넘김을 구현했다.

하이트진로가 도수와 칼로리를 동시에 낮춘 이유는 20~30대를 중심으로 ‘소버 큐리어스(Sober Curious·술을 마실 수 있지만 취하지 않고 양을 줄이는 문화)’와 건강을 즐겁게 관리하는 ‘헬시플레저’ 트렌드가 확산되고 있기 때문이다. 젊은층의 주류 소비가 줄어드는 데다 건강을 생각하는 성향이 강해지는 만큼 ‘더 순하고, 더 가벼운’ 소주를 내놓은 것이다.

하이트진로는 소주와 맥주 모두 도수와 칼로리를 낮추는 데 초점을 맞추고 있다. 지난달 초에는 주력 소주 브랜드인 ‘참이슬 후레쉬’와 ‘진로’의 알코올 도수를 15.7도로 내렸다. 지난달 29일에는 알코올, 칼로리, 당류를 모두 뺀 무알코올 맥주 ‘테라 제로’의 병 제품을 출시한 바 있다. 하이트진로 관계자는 “가볍고 부담 없이 즐기는 최근의 주류 트렌드와 소비자 니즈를 선제적으로 반영해 진로 라이트를 내놨다”고 말했다.

진로 라이트는 오는 6일부터 일반 음식점, 주점, 대형마트 등 주요 유통 채널에 순차적으로 출고될 예정이다.

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