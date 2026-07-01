삼성전자, 2나노 파운드리 공정 기술 공개

“AI 반도체 생태계 협력 확대”

삼성전자가 인공지능(AI) 반도체 생산을 위한 차세대 2나노 파운드리 공정 기술을 공개하며 AI 반도체 생태계 협력을 확대하겠다고 밝혔다.



삼성전자는 1일 삼성전자 서초사옥에서 파운드리 고객사·파트너사들이 참석한 가운데 ‘세이프(SAFE·삼성전자 파운드리 생태계 프로그램) 포럼 2026’을 개최했다. 2019년부터 시작된 세이프 포럼은 파운드리 파트너사들과 최신 기술 동향을 공유하고 협력을 강화하는 자리다.



삼성전자는 이날 차세대 2나노 공정과 설계·공정 동시 최적화를 구현하는 DTCO 기술 로드맵을 공개했다. 또한 AI 반도체 성능 향상의 핵심 요소로 주목받는 SRAM 경쟁력 강화 방안도 소개했다.



신종신 삼성전자 파운드리사업부 디자인플랫폼개발실장은 기조연설에서 “AI·고성능컴퓨팅(HPC) 글로벌 고객사뿐 아니라 국내 시스템반도체 기업과의 협력도 강화하고, 국내 시스템반도체산업 플랫폼 역할을 확대해 나가겠다”고 말했다.



AI 확산으로 고객 니즈에 맞춘 AI 반도체를 개발하는 선단 공정 파운드리 시장도 빠르게 성장하는 추세이다. 3나노 이하 파운드리 시장은 2028년 1019억달러로 지난해 대비 4배가량 성장할 것으로 옴디아는 전망하고 있다.



삼성전자는 2022년 세계 최초로 GAA(게이트 올 어라운드) 기술을 적용한 3나노 양산에 성공한 데 이어 평택, 미국 테일러를 중심으로 생산라인을 확대하고 있다.



최근 대만 TSMC 공정 포화로 인해 빅테크 등 대형 고객사들이 삼성전자 파운드리 협력을 모색하는 흐름도 이어지고 있다. 삼성전자는 현재 테슬라, 엔비디아의 AI칩 생산에 협력하고 있으며 퀄컴, AMD 등 글로벌 고객사와 협력을 확대할 가능성도 거론된다.

