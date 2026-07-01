“대만 독립 분열 세력 타격하겠다”…시진핑, 5년 전보다 강경 메시지

공산당 105주년 기념식서 연설 “외부세력 간섭 반대” 공개 천명

시진핑 중국 국가주석이 1일 공산당 창당 105주년을 맞아 당의 건전한 몸을 좀먹는 바이러스를 뿌리 뽑아야 한다며 강도 높은 쇄신을 주문했다. 대만과 관련해서는 분리주의 세력을 단호히 진압하고 통일을 추진해야 한다고 밝혔다.



중국 공산당 총서기인 시 주석은 이날 오전 베이징 인민대회당에서 열린 창당 기념대회 연설에서 “중국공산당이 105년 투쟁 기간 끊임없이 찬란한 성과를 거두고 역사와 인민의 선택을 얻을 수 있었던 것은 다른 정당이나 세력과 비교할 수 없는 탁월한 자질 때문”이라고 말했다. 그러면서 당이 끊임없이 진리를 추구하며 인민 속에 뿌리내려왔다는 점과 위기감과 경각심을 갖고 스스로 성찰하는 ‘자기혁명’ 정신을 언급했다.



시 주석은 “당의 선진적인 본성과 순수성을 해치는 모든 요소를 단호히 제거하고 당의 건전한 몸을 좀먹는 모든 바이러스를 뿌리 뽑아 혁명적 단련을 통해 더욱 강력하게 거듭나고 있다”고 말했다.



대만 문제와 관련해서는 “대만 문제를 해결하고 조국의 완전한 통일을 실현하는 것은 우리 당이 한결같이 추구해온 역사적 임무이며 전체 중화 자녀의 공동 염원”이라며 “하나의 중국 원칙과 ‘1992년 합의’를 준수하고 대만과의 양안 교류, 협력, 통합 발전을 심화해야 한다”고 말했다. 그러면서 “‘대만 독립’ 분리주의 세력을 단호히 진압하고 외부 간섭에 반대하며 위대한 국가 통일 사업을 확고히 추진해야 한다”고 말했다.



5년 전 100주년 연설에서도 조국의 완전한 통일 실현을 “중국공산당의 변함없는 역사적 임무”라고 규정하며 ‘대만 독립’ 책동을 분쇄하겠다고 밝힌 바 있어 기본 기조는 유사하다. 다만 당시엔 “‘대만 독립’ 책동을 분쇄하겠다”는 다소 추상적 표현을 썼던 반면 이번엔 “‘대만 독립’ 분열세력을 타격하겠다”며 대상을 구체화하고 “외부 세력의 간섭에 반대한다”고 언급했다는 차이가 있다.



시 주석은 “강국이 되려면 반드시 강한 군대가 있어야 하며 군대가 강해야 나라가 안전하다”면서 “국방과 군대 현대화를 높은 수준으로 추진하고 예정대로 건군 100주년 분투 목표를 실현하며 인민군을 세계 일류 군대로 더욱 빠르게 건설해야 할 것”이라고 말했다.



이날 발언은 대미 강경 메시지가 두드러졌던 과거 창당 기념일 연설과 비교해 다소 수위가 완화됐다는 평가도 나온다. 2021년 100주년 연설에서 그는 “외부 세력의 괴롭힘이나 압박은 결코 용납하지 않을 것”이라며 “그런 망상을 하면 14억이 넘는 인민이 피와 살로 쌓은 강철 만리장성 앞에서 머리가 깨지고 피가 흐를 것”이라고 밝혔다.



중국공산당 중앙위원회 조직부에 따르면 지난해 말 기준 당원 수는 1억128만6000명으로 중국 전체 인구의 7.2%를 차지한다.

