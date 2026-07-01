특검 “윤, 계엄 5개월 전 ‘한동훈, 할아버지부터 빨갱이’ 발언”

하와이 순방 동행 지작사령관 진술 군 참여·계엄 사전 구상 언급 조사

12·3 내란 추가 의혹을 수사하는 권창영 2차 종합특별검사가 계엄 선포 5개월 전 윤석열 전 대통령이 김용현 전 국방부 장관(당시 경호처장)과 합동참모본부 핵심 간부에게 “한동훈(전 국민의힘 대표·현 무소속 의원)은 할아버지부터 ‘빨갱이’였다”고 말한 정황을 포착했다.



윤 전 대통령은 이 자리에서 한 의원 역시 빨갱이라고 비난하며 계엄 선포 의사를 드러내기도 했다고 한다. 특검은 윤 전 대통령이 한 의원에게 단순히 정치적 반대파라는 반감을 품은 것을 넘어 실제 반국가세력으로 인식했다고 판단한다.



1일 경향신문 취재를 종합하면 특검은 지난달 29일 강호필 전 육군 지상작전사령관을 내란 중요임무종사 피의자 신분으로 불러 조사하면서 “윤 전 대통령이 2024년 7월10일 하와이 순방 당시 ‘한동훈은 할아버지 대부터 빨갱이’라고 비난했다”는 취지의 진술을 확보했다.



강 전 사령관은 당시 합참 차장으로 대통령 하와이 순방에 동행했다. 앞선 내란 특검 조사에서도 윤 전 대통령이 이때 김 전 장관과 강 전 사령관을 호텔로 불러 한 의원과 당시 야당 의원을 가리키며 욕설을 섞어가면서 비난했고, ‘한 의원은 빨갱이’라고도 말한 것으로 파악됐다. 종합특검은 이 정황을 더 구체적으로 확인했다.



당시 윤 전 대통령은 강 전 사령관에게 이런 정치 상황을 설명하며 “군이 참여해야 하는 것 아니냐”고 말한 것으로도 조사됐다. 불안감을 느낀 강 전 사령관은 귀국해 신원식 전 국가안보실장(당시 국방부 장관)에게 ‘분위기가 상당히 위험한 것 같다’ ‘장관님이 막아야 한다’며 도움을 청했다고 한다.



종합특검은 윤 전 대통령이 모종의 정보를 접한 뒤 실제 한 의원을 국가 안보에 위협이 되는 반국가세력이라고 믿고 이 같은 표현을 쓴 것으로 의심한다.



한 의원은 계엄 선포 이후 여인형 전 국군방첩사령관 등이 받은 정치인 체포 명단에 이재명 대통령(당시 더불어민주당 대표), 우원식 전 국회의장 등과 함께 이름을 올렸다.



특검은 강 전 사령관이 윤 전 대통령의 계엄 구상을 처음 인지한 이후 실제 계엄이 선포될 때까지의 행적, 계엄 선포 이후 지작사령관으로서의 행적 등을 구분해 재구성하고 있는 것으로 전해졌다.

