전국이 장마 영향권…곳곳 소낙비 그치면 찜통

기상청 “중부지방도 장마 시작” 당분간 ‘체감온도 33도’ 무더위

1일부터 전국적으로 장마가 시작했다. 정체전선이 빠르게 북상하면서 제주와 남부지방에 이어 중부지방도 장마 영향권에 들어갔다. 기상청은 지난달 30일 제주에서 남부지방까지 비 내리는 지역이 확대됐으며, 1일 오전부터 정체전선으로 인한 비구름이 충청권까지 영향을 주고 있다고 이날 밝혔다. 기상청에 따르면 제주와 남부지방은 전날, 중부지방은 이날부터 장마철에 접어들었다.



기상청은 제주, 남부, 중부지방으로 나눠 장마의 시작과 종료를 사후 분석해 발표한다. 장마 시작일은 추가 분석을 거쳐 조정될 수 있다. 올해 제주 장마 시작은 6월30일로 각종 기상 기록의 기준이 되는 1973년 이후 역대 세번째로 늦었다. 제주에서 장마 시작이 가장 늦었던 해는 1982년(7월5일), 두번째로 늦었던 해는 2021년(7월3일)이었다.



장마는 초여름 북쪽의 차갑고 건조한 고기압과 남쪽의 뜨겁고 습한 북태평양 고기압이 세력 다툼을 하는 과정에서 형성된 정체전선이 한반도를 오르내리며 비를 뿌리는 현상이다. 과거에는 정체전선이 남쪽에서 북쪽으로 이동하는 과정에서 한 달 가까이 비를 뿌리고, 장마가 끝나면 폭염이 시작하는 양상이 일반적이었다. 하지만 최근에는 장마철에도 맑은 날이 이어지거나 장마철 전후에 집중호우가 쏟아지는 일이 잦아졌다.



3일까지 내륙 지역을 중심으로 소나기가 쏟아지는 곳이 있겠다. 2일 오후부터 밤사이에는 전국 내륙 지역을 중심으로, 3일 오전부터 밤사이에는 중부지방에 천둥·번개를 동반한 소나기가 내리겠다. 소나기가 시간당 20~30㎜로 강하게 내리는 곳이 있을 것으로 전망된다. 기상청 관계자는 “짧은 시간에 강한 강수가 내리면서 계곡이나 하천의 물이 갑자기 불어날 수 있으니 안전에 유의해달라”고 말했다.



당분간 전국 내륙을 중심으로 낮 최고기온이 30도 이상으로 오르겠다. 특히 중부 내륙 지역을 중심으로 최고 체감온도가 33도 안팎의 무더운 날씨를 보일 것으로 전망된다.

