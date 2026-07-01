전장연, ‘버스탑승 정기시위’ 재개

“저상버스 완전 도입하라” 촉구 2일은 출근길 지하철 시위 예정

전국장애인차별철폐연대(전장연)가 1일 서울 종로구 혜화동로터리 인근 버스정류장에서 ‘버스탑승 정기시위’를 다시 시작했다. 2004년 이후 22년 만이다.



이날 시위에 참여한 박경석 전장연 대표 등 활동가들은 “차별버스 중단하고 저상버스 완전 도입하라” 등 구호를 외치며 ‘교통약자이동권보장법’의 전면 개정을 촉구했다. 박 대표는 “교통약자 이동편의 증진법이 시행된 지 20년째인데도 저상버스 도입은 절반도 되지 않는다”며 “이제는 교통약자의 이동권을 기본 권리로서 보장해야 한다”고 말했다.



휠체어를 탄 활동가 10여명은 버스가 도착할 때마다 1~3명씩 탑승을 시도했다. 박 대표가 도로로 내려와 버스 앞을 막아서기도 했다. 시위가 계속되자 일부 시민들은 “제발 출근 좀 하자” “왜 시민을 괴롭히냐”며 항의했다.



전장연은 “교통약자이동권보장법이 발의된 게 2024년 5월인데 여전히 계류 중”이라며 “법안이 기약 없이 표류하다 폐기될 수 있다는 절박한 심정으로 시위를 재개했다”고 설명했다.



교통약자이동권보장법 전면 개정안은 비장애인이 이용하는 모든 교통수단 및 도로 등에서 교통약자가 차별받지 않도록 하는 내용을 담고 있다.



전장연은 앞으로 매주 수요일 출근길에 ‘출근길 버스 탑니다!’ 시위를 벌일 예정이다. 2일 오전에는 1호선 시청역에서 중단했던 출근길 지하철 탑승 시위도 재개하겠다고 밝혔다.

