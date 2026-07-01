“미국·이란, 카타르 도하에서 간접 회담 진행”

미국과 이란 측 대표단이 1일(현지시간) 카타르 도하에서 종전 양해각서(MOU)와 관련한 간접 회담을 시작한 것으로 알려졌다.

AFP통신은 이날 사안에 정통한 외교관을 인용해 양측이 카타르와 파키스탄의 중재 아래 도하에서 간접 회담을 진행 중이라고 보도했다. 소식통은 회담이 지난달 17일 체결된 종전 MOU와 지난달 21일 스위스에서 열린 실무 협상을 바탕으로 진행되고 있다고 전했다.

다만 이날 간접 회담에 미국 측 협상단을 이끄는 스티브 윗코프 중동 특사와 도널드 트럼프 대통령의 사위인 재러드 쿠슈너는 참석하지 않은 것으로 알려졌다. 대신 두 사람은 전날 무함마드 빈 압둘라흐만 알사니 카타르 총리 겸 외교장관과 회동했다. 카타르 외교부는 미·이란 간 MOU 틀 안에서 양측 회담과 레바논 정세에 대해 논의했다고 밝혔다.

이란 측 대표단을 이끄는 카젬 가리바바디 이란 외교부 법률·국제문제 담당 차관은 이날 도하에서 알사니 총리와 면담한 이후 “오늘 회담은 양해각서 조항의 후속 이행을 점검하는 데 초점을 맞췄다”며 양측 간 실무 회담 재개를 위한 조율이 진행 중이라고 밝혔다. 그는 최종 합의를 도출하기 위한 실무 그룹은 이미 구성됐다며 “필요한 조건이 충족되는 대로 협상이 시작될 것”이라고 말했다.

양측은 당초 지난달 30일 스위스에서 후속 회담을 열 것으로 예상됐으나, 호르무즈 해협을 둘러싼 나흘간의 충돌로 일정과 장소가 변경됐다. 트럼프 대통령은 직접 회담 가능성을 거론했지만, 이란은 이를 부인해왔다. 에스마일 바가이 이란 외교부 대변인이 “향후 며칠간 미국과 어떤 수준의 협상도 진행할 계획이 없다”고 밝히면서 회담 성사 여부를 둘러싼 관측도 엇갈렸다.