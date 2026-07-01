호르무즈서 국적선 1척 탈출…한국인 탑승 선박 2척 남아

두바이항서 수리 중인 나무호 이달 중순 이후 해협 이탈 계획 잔류 한국인 선원은 총 ‘35명’

호르무즈 해협 내측에 남아 있던 국적선 1척이 추가로 빠져나오면서 한국 선박이 사실상 전부 해협을 벗어난 것으로 확인됐다. 현지에 2척이 잔류해 있지만 피격된 나무호 등은 아직 자체 운항 계획이 없다.



남재헌 해양수산부 차관은 1일 정부서울청사에서 열린 브리핑에서 “전날 국적선 1척이 호르무즈 해협을 빠져나갔다”고 밝혔다. 해당 선박은 자동차 운반선으로 목적지가 한국이며, 한국인 선원 6명이 승선 중인 것으로 알려졌다.



남 차관은 이어 “이날 오전 9시 기준 현지에 남아 있는 우리 선박은 2척”이라고 말했다. 여기엔 국적선에 승선한 7명과 외국 선박에 탑승한 28명 등 총 35명의 한국인이 머물러 있다.



해협 내에 있는 2척은 자체적인 운항 계획이 없는 선박들이다. 이 중 1척은 지난 5월 해협 내에서 피격된 HMM 소속 나무호로 현지에서 수리가 완료되는 이달 중순 이후 해협을 이탈할 것으로 예상된다. 나머지 1척은 화물 선적 일정에 따라 향후 통항을 재개할 것으로 보인다.



남 차관은 “6월19일부터 오늘까지 해협 내 각국 선박이 하루 평균 약 23척씩 해협을 빠져나온 것으로 보인다”며 “지난 12~13일간 약 250~280척이 빠져나왔고, 우리 배가 그중 20여척이기 때문에 비중을 생각하면 상당히 빠른 편”이라고 덧붙였다.



정부는 호르무즈 해협을 우회해 홍해를 지나는 대체 수송도 병행하고 있다. 남 차관에 따르면 지금까지 총 10척의 선박이 홍해 항로를 통해 원유 약 2000만배럴을 운송했으며, 이 중 7척은 국내 항구에 도착했고 3척은 운항 중이다.



남 차관은 “당분간 호르무즈 해협으로 선박이 들어가기는 어려운 상황”이라며 “정세가 불안정한 상황에서는 중동 원유는 사우디아라비아 얀부항을 우선 이용하는 방안을 검토하고 있다”고 했다.

