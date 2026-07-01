‘5·18 비하’ 논란 배재고 앞···근조화환 넘어뜨리는 모습도 [현장 화보]

‘5·18 민주화운동 비하’ 논란이 불거진 배재고등학교 교문 앞에 근조화환이 놓였다. 학교 앞을 지나던 시민들은 화환 문구를 살펴보며 우려를 나타냈다. 일부 또래 학생은 근조화환 앞에서 인증 사진을 찍고 화환을 무너뜨렸다.

1일 서울 강동구 배재고 앞에는 근조화환이 9개 정도 설치돼 있었다. 일부 화환은 쓰러진 상태였다. 이날 오후 학교 앞을 지나던 학생들이 근조화환을 배경으로 사진을 촬영한 뒤 화환을 넘어뜨리는 모습도 목격됐다. 학생들은 근조화환을 배경으로 인증 사진을 찍고 손으로 문구를 잡아 읽어보는 등 행위를 하더니 곧 근조화환을 밀쳐 넘어뜨렸다. 화환을 밀친 뒤 도망갔던 학생들은 금방 다시 자리로 돌아와 넘어진 화환을 확인하고 손뼉을 쳤다. 해당 학생들이 배재고 재학생인지는 확인되지 않았다. 이후 한 시민이 쓰러진 화환을 다시 세우고 정리했다.

배재고는 지난달 29일 서울 목동 야구장에서 열린 청룡기 전국고교야구선수권대회 광주제일고와 경기 도중 “스타벅스 가야지” “탱크데이” 등의 구호를 외쳐 논란을 빚었다. 스타벅스는 지난 5월18일 텀블러 판매 행사 ‘탱크데이’를 진행하며, 고 박종철 열사 고문치사 사건을 연상시키는 문구 ‘책상에 탁!’을 사용하는 등 민주항쟁과 5·18민주화운동을 희화화했다는 비판을 받았다.

학교 앞을 찾은 시민들은 대체로 우려의 목소리를 냈다. 자녀를 데리러 온 한 학부모는 근조화환 앞을 지나며 한동안 발걸음을 멈추고 문구를 살펴보며 심각한 표정을 지었다. 인근을 지나던 다른 학교 학생들도 이번 논란에 관한 이야기를 나누며 배재고 학생들에 대한 걱정을 나타냈다.

한 시민은 “학생들이 사안의 의미를 충분히 알지 못했을 수도 있다”면서도 “(근조화환을 보내는 등)과도한 비난은 자제할 필요가 있다”고 말했다. 또 다른 시민은 “할 게 있고 안 할 게 있지 이번 일은 ‘일베’들이나 하는 일”이라며 “반복되지 않기 위해 엄중한 지도가 필요하다”고 말했다.

배재고는 논란 이후 광주제일고를 직접 방문해 사과하고 전체 학생을 대상으로 역사교육과 인권교육을 하겠다는 입장을 밝혔다. 다만 방문 사과 일정은 광주제일고 측 요청에 따라 조율 중이다.

한편 대한야구소프트볼협회(KBSA)는 이날 스포츠공정위원회를 열고 배재고 야구부에 전국대회 출전 정지 6개월의 징계를 의결했다. 이에 따라 배재고는 이번 청룡기 대회에서 몰수패 처리된다. 다음 주 방송 예정이던 <불꽃야구2> 배재고 편도 취소됐다.