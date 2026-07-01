‘이채원양 살해범’ 장윤기…경찰 간부 부친이 ‘증거 인멸’

훼손된 리얼돌·휴대전화 폐기 검 “성적 동기 밝힐 정황 증거” 친족 간 특례 탓 입건도 못해

지난 5월 광주에서 귀가 중이던 여고생 이채원양(17)을 살해한 장윤기(23)의 아버지가 아들의 범행 이후 일부 증거를 인멸한 것으로 드러났다. 장씨의 아버지는 광주지역 현직 경찰 간부다.



1일 경향신문 취재를 종합하면, 광주지검은 지난 5월 장씨에 대한 보완수사 과정에서 장씨의 아버지가 일부 범죄 관련 증거를 인멸한 정황을 확인했다.



경찰은 애초 장씨에게 살인 혐의 등을 적용해 송치했는데 검찰은 보완수사를 통해 이보다 형량이 높은 강간살인과 살인미수 등 혐의를 적용해 지난달 2일 재판에 넘겼다.



검찰은 장씨가 이양을 끌고 가 성폭행하려다 격렬히 저항하자 흉기로 살해한 것으로 판단했다. 그 근거 중 하나로 장씨 집에서 발견된 가슴 부위가 훼손된 성인인형(리얼돌)을 들었다. 경찰이 촬영한 압수수색 당시 영상에서 훼손된 성인인형을 발견한 검찰은 인형 실물과 휴대전화 등 추가 증거를 확보하기 위해 법원으로부터 압수수색 영장을 재발급받았다.



장씨의 집과 차량 등에서는 성인인형과 휴대전화 등이 발견되지 않았다. 장씨의 아버지가 경찰 압수수색 이후 아들 집에 있던 성인인형을 조각내 폐기한 것으로 밝혀졌다. 장씨가 사용하던 휴대전화 여러 대도 불태웠다. 범행 동기와 추가 범행 등을 밝힐 수 있는 증거물이었다.



검찰은 장씨의 부친을 입건하지는 않았다. 형사사건 증거를 인멸할 경우 5년 이하 징역 또는 700만원 이하 벌금형에 처하도록 하고 있지만, 친족 또는 동거의 가족이 죄를 범한 때는 처벌하지 않는다는 친족 간 특례가 있기 때문이다.



검찰 관계자는 “장윤기가 ‘성적 동기’로 이양을 살해했다는 정황을 밝힐 중요한 증거가 ‘훼손된 성인인형’”이라면서 “장씨의 부친도 증거인멸을 시인했다”고 말했다.



경찰은 “성인인형 등에 대한 유전자 채취 등을 했지만 당시 특별한 사안이 발견되지 않았다”면서 “당시에는 범행과 관련한 주요 증거물로 판단하기 어려웠다”고 밝혔다.

