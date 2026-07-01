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이 대통령, 여당 지도부와는 만찬…“국정과제 입법도 서둘러달라”

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본문 요약

이재명 대통령이 더불어민주당 원내지도부와 만찬을 하고 "하반기에는 국정과제와 관련한 법안 처리에 더욱 속도를 내달라"고 당부했다.

이 대통령이 여당 원내지도부를 청와대로 초청해 만찬을 한 것은 지난 1월21일 이후 5개월여 만이다.

8·17 전당대회를 앞두고 당권 경쟁이 과열 양상을 보이는 가운데 22대 국회 후반기 입법과제를 공유한 이 대통령과 여당 원내지도부는 국정과제 관련 입법 속도를 높이고 민생경제를 살리기 위해 정부와 여당이 더욱 단합해야 한다는 데 뜻을 모은 것으로 전해졌다.

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이 대통령, 여당 지도부와는 만찬…“국정과제 입법도 서둘러달라”

입력 2026.07.01 22:24

수정 2026.07.01 22:25

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한병도 당대표 대행 등 청와대 초청…서남권 반도체 사업 추진 등 공유

원내대표단 “집권 2년차 더 단합”…형사소송법 개정안 논의 가속 전망

이재명 대통령이 더불어민주당 원내지도부와 만찬을 하고 “하반기에는 국정과제와 관련한 법안 처리에 더욱 속도를 내달라”고 당부했다.

이 대통령은 1일 취임 후 처음으로 문재인 전 대통령과 오찬 회동을 한 데 이어 저녁에는 한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표를 비롯한 여당 원내지도부와 만찬을 했다. 이 대통령이 여당 원내지도부를 청와대로 초청해 만찬을 한 것은 지난 1월21일 이후 5개월여 만이다.

8·17 전당대회를 앞두고 당권 경쟁이 과열 양상을 보이는 가운데 22대 국회 후반기 입법과제를 공유한 이 대통령과 여당 원내지도부는 국정과제 관련 입법 속도를 높이고 민생경제를 살리기 위해 정부와 여당이 더욱 단합해야 한다는 데 뜻을 모은 것으로 전해졌다.

이 대통령은 이날 청와대에서 한 직무대행과 천준호 원내운영수석부대표, 김한규 원내정책수석부대표, 전용기 원내소통수석부대표를 비롯한 원내대표단과 비공개 만찬 회동에서 이같이 밝혔다고 이주희 민주당 원내대변인이 서면 브리핑에서 전했다.

이 대통령은 만찬에서 “사선을 함께 넘어온 동료들을 오랜만에 만났다”면서 “입법에 더욱 속도를 내달라”고 당부했다. 한 직무대행은 “이 대통령의 최근 해외 순방 성과와 대한민국의 대도약을 일궈낼 3대 메가프로젝트 추진에 감사를 표한다”면서 “필요한 입법으로 (이재명 정부의) 성공을 강력히 뒷받침하겠다”고 말했다.

원내대표단도 “집권 2년차에는 정부와 여당이 더 단단히 단합해 집권 1년차 성과를 대한민국 구석구석 확장하고 민생경제 발전의 전기를 마련하겠다”며 의지를 모았다고 이 원내대변인은 전했다.

이날 만찬에서는 지난달 29일 정부가 발표한 ‘3대 메가프로젝트’와 서남권 반도체 클러스터 조성 사업 추진을 위한 입법과제 등이 언급된 것으로 전해졌다. 전날 이 대통령이 광주에서 열린 국민보고회에서 속도전을 강조한 만큼 여당 원내지도부는 용수·전력·부지 확보 방안 등과 관련해 필요한 입법 현황을 점검하고 여당 주도로 후속 입법에 속도를 내겠다는 뜻을 전한 것으로 알려졌다.

이 대통령과 여당 원내지도부의 이날 만찬을 계기로 형사소송법 개정안 논의에도 속도가 붙을 것으로 전망된다.

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