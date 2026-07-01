창간 80주년 경향신문

미얀마 내전 5년5개월, 10만명 이상 숨졌다

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

5년 넘게 이어지는 미얀마 내전으로 10만명 이상이 숨진 것으로 집계됐다.

ACLED는 현재 미얀마 내전에 참여하는 개별 무장단체가 1200개가 넘는 점에서 미얀마 내전을 "세계에서 가장 파편화된 분쟁"이라고 평가했다.

ACLED 선임 분석가 수 몬은 "치명적이고 민간인에게 매우 위험한 분쟁"이라며 "전쟁은 이미 미얀마 전역으로 확산했다"고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

미얀마 내전 5년5개월, 10만명 이상 숨졌다

입력 2026.07.01 23:45

수정 2026.07.02 00:12

펼치기/접기
  • 최경윤 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 검색 선호 매체로 추가
지난달 3일 미얀마 수도 네피도에 있는 핀마나역에서 기차를 기다리는 시민들. AFP연합뉴스

지난달 3일 미얀마 수도 네피도에 있는 핀마나역에서 기차를 기다리는 시민들. AFP연합뉴스

5년 넘게 이어지는 미얀마 내전으로 10만명 이상이 숨진 것으로 집계됐다.

분쟁 감시 비정부기구인 ACLED는 1일(현지시간) 언론 보도를 토대로 집계한 결과 미얀마 내전 관련 사망자가 총 10만114명에 달했다고 밝혔다. 미얀마 군사정부는 내전 사망자를 공식 집계하지 않았기 때문에 실제 피해 규모는 이보다 더 클 가능성이 있다고 AFP통신은 전했다.

미얀마 내전은 2021년 민 아웅 훌라잉 당시 군 최고사령관(현 대통령)이 쿠데타를 일으킨 이후 5년5개월째 계속되고 있다. 군부와 이에 맞서는 민주진영 망명정부 산하 시민방위군이 충돌하는 가운데 각지의 소수민족 무장단체까지 가세하는 양상으로 전개됐다.

ACLED는 현재 미얀마 내전에 참여하는 개별 무장단체가 1200개가 넘는 점에서 미얀마 내전을 “세계에서 가장 파편화된 분쟁”이라고 평가했다. ACLED 선임 분석가 수 몬은 “치명적이고 민간인에게 매우 위험한 분쟁”이라며 “전쟁은 이미 미얀마 전역으로 확산했다”고 말했다.

미얀마 내전은 아시아에서 가장 많은 희생자를 낳고 있는 분쟁으로도 평가된다. ACLED는 지난해 미얀마가 팔레스타인에 이어 세계에서 두 번째로 분쟁 피해가 심한 지역이었다고 분석했다.

유엔은 미얀마 내전으로 인한 피란민이 370만명이 넘는 것으로 추산하고 있다. 이 가운데 다수가 식량난에 직면해있다.

아웅산 수지 전 미얀마 국가고문. 2020년 총선에서 수지 전 고문이 이끈 민주주의민족동맹이 승리하자 훌라잉 당시 최고사령관은 이듬해인 2021년 쿠데타를 일으켰다. AFP연합뉴스

아웅산 수지 전 미얀마 국가고문. 2020년 총선에서 수지 전 고문이 이끈 민주주의민족동맹이 승리하자 훌라잉 당시 최고사령관은 이듬해인 2021년 쿠데타를 일으켰다. AFP연합뉴스

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글