미얀마 내전 5년5개월, 10만명 이상 숨졌다

5년 넘게 이어지는 미얀마 내전으로 10만명 이상이 숨진 것으로 집계됐다.

분쟁 감시 비정부기구인 ACLED는 1일(현지시간) 언론 보도를 토대로 집계한 결과 미얀마 내전 관련 사망자가 총 10만114명에 달했다고 밝혔다. 미얀마 군사정부는 내전 사망자를 공식 집계하지 않았기 때문에 실제 피해 규모는 이보다 더 클 가능성이 있다고 AFP통신은 전했다.

미얀마 내전은 2021년 민 아웅 훌라잉 당시 군 최고사령관(현 대통령)이 쿠데타를 일으킨 이후 5년5개월째 계속되고 있다. 군부와 이에 맞서는 민주진영 망명정부 산하 시민방위군이 충돌하는 가운데 각지의 소수민족 무장단체까지 가세하는 양상으로 전개됐다.

ACLED는 현재 미얀마 내전에 참여하는 개별 무장단체가 1200개가 넘는 점에서 미얀마 내전을 “세계에서 가장 파편화된 분쟁”이라고 평가했다. ACLED 선임 분석가 수 몬은 “치명적이고 민간인에게 매우 위험한 분쟁”이라며 “전쟁은 이미 미얀마 전역으로 확산했다”고 말했다.

미얀마 내전은 아시아에서 가장 많은 희생자를 낳고 있는 분쟁으로도 평가된다. ACLED는 지난해 미얀마가 팔레스타인에 이어 세계에서 두 번째로 분쟁 피해가 심한 지역이었다고 분석했다.

유엔은 미얀마 내전으로 인한 피란민이 370만명이 넘는 것으로 추산하고 있다. 이 가운데 다수가 식량난에 직면해있다.