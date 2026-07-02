[단독]‘갑질 인정’ 두 달 만에서야 직위해제된 용산구의회 전문위원…행안부 “제도 개선할 것”

계약직 직원에게 폭언 등 갑질을 한 서울 용산구의회 5급 전문위원이 직위해제된 것으로 파악됐다. 갑질 사실이 확인된 뒤 인사조치가 이뤄지기까지 꼬박 두 달 가량 걸렸다. 행정안전부는 감사·징계 관련 제도를 개선하겠다고 밝혔다.

1일 경향신문 취재를 종합하면 용산구의회는 5급 전문위원 A씨를 지난달 30일 직위해제 조치했다. 지난 5월8일 구의회 갑질심의위원회가 A씨의 직장 내 괴롭힘(갑질 등)을 인정한 지 약 두달 만이다. 앞서 피해자들은 A씨가 “지잡대 출신” “어머니가 봉제공장에서 일하지 않냐” 등의 모욕과 폭언을 했다고 신고했다.

A씨의 갑질 사실이 확인됐음에도 징계 권한 문제로 사건이 여러 기관을 오간 탓에 인사조치까지 두 달 가까이 시간이 걸렸다.

구의회는 갑질 결론을 내린 뒤 A씨에 대한 징계를 서울시의회에 요청했다. 그러나 시의회는 이를 구의회에 돌려보냈다. A씨의 갑질 행위를 조사·결정하는 심의위는 용산구 조례에 따라 구의회에 설치됐으나, 시의회는 법률상 A씨에 대한 감사 권한이 구청에 있다는 이유를 들었다. 구회의 자체 조사 결과로는 징계 절차를 시작할 수 없다는 것이다.

이에 구의회는 사건을 다시 용산구청으로 이송했다. 구청 감사과는 재조사 끝에 A씨의 행위를 갑질로 인정해 시의회에 지난달 29일 중징계를 요구했다. 시의회는 향후 A씨의 징계 여부와 수위 등을 결정하게 된다. 구의회는 ‘징계 요구 중인 공무원에 대해 직위해제 할 수 있다’는 규정에 따라 A씨를 직위해제했다.

현행 법률상 지방의회는 독립적인 감사·징계 권한이 없다. 감사는 구청이, 최종 징계는 시의회가 내리다보니 갑질이 발생해도 실질적인 조치가 이뤄지기까지 상당한 시간이 소요된다. A씨 사건도 처리가 지연되면서 가·피해자 분리 조치 등도 제때 이뤄지지 못했다. 공무원노조는 지난달 15일 피해자들이 겪는 2차 피해를 거론하며 A씨에 대한 신속한 징계를 요구하는 기자회견을 열기도 했다.

행안부는 제도를 개선하겠다는 방침을 밝혔다. 행안부는 지난달 25일 공무원노조 용산구지부에 보낸 민원 답변에서 “지방의회 소속 직원에 대한 감사·조사업무 소관에 대한 법적 불명확성 해소를 위해 국정과제인 ‘지방의회법’ 제정과 연계해 개선 방안을 검토 중”이라고 했다.

이어 “(피해자에 대한) 불이익 방지를 위해 당사자 간 분리 등 적절한 보호 조치가 필요하다는 민원 취지에 공감한다”며 “피해자 보호를 강화할 수 있는 방안을 강구해 나가겠다”고 했다.

공무원노조 용산구지부는 “(A씨 사건으로) 드러난 의회 직원 보호체계의 구조적 한계를 행안부에 지속적으로 제기해 제도 개선으로 이어질 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.