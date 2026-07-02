미국과 헤어질 결심?···재편되는 ‘중동 질서’[미·이란 전쟁이 드러낸 3개의 균열]②

미국·이란 전쟁을 계기로 중동의 안보·경제 질서가 근본적으로 재편되고 있다는 분석이 나온다. 미국의 영향력이 약화하고 이란이 존재감을 과시하면서 미국 중심의 안보 질서가 흔들리고, 중동 국가들이 스스로 이합집산하는 다극화 체제로 전환되고 있다는 것이다.

지난 3월18일(현지시간) 12개 아랍·이슬람 국가 외무장관들은 사우디아라비아(사우디)의 수도 리야드에 모였다. 이날 회의는 이란이 미국·이스라엘의 공격에 대한 보복으로 사우디·아랍에미리트연합(UAE)·카타르 등을 타격한 가운데 소집됐다. 참가국들은 탄도미사일과 무인기(드론)를 동원한 이란의 공격이 주거 지역과 민간 인프라, 석유 시설, 담수화 플랜트, 공항을 겨냥했다며 이를 강력히 규탄했다.

단순한 규탄 성명에 그치지 않고 구체적인 안보 협력 움직임으로 이어졌다. 이집트·파키스탄·사우디·튀르키예 4개국 외무장관은 별도로 4개국 협의체(R4)를 꾸려 독자적인 안보 협력 논의를 시작했다. 이들 4개국은 3월29일 파키스탄 이슬라마바드에서 2차, 4월18일 튀르키예 안탈리아 외교포럼(ADF2026) 계기로 3차 회의를 열었다. 지난달 21일에는 이집트 카이로에서 4차 회담을 진행해 미국과 이란의 종전 양해각서(MOU) 체결 이후의 중동 질서 재편 방안을 논의했다.

영국 싱크탱크 국제전략문제연구소(IISS)는 지난 5월 6일 이 협의체가 이스라엘의 군사적 팽창주의에 대응하고 공동 안보 우려를 해소하기 위한 시도라고 설명했다. 북대서양조약기구(나토)와 같은 공식 군사동맹으로 발전할 가능성은 낮지만, 역내 지정학적 충격에 공동으로 대응하는 ‘지역 강국 협조체제’로 굳어질 수 있다고 전망했다.

중동 국가들은 전통적으로 미국의 안보 우산에 의지해 왔다. 특히 이 협의체에 참여한 국가들이 그렇다. 튀르키예가 북대서양조약기구(나토) 회원국이며 이집트·파키스탄·사우디는 ‘주요 비나토 동맹국’(MNNAs)으로 미국과 군사 및 경제적 우호 관계를 맺고 있다. 미국의 군사 지원을 받거나 대테러 작전 등에 협력할 때도 있고, 미군이 주둔한 국가도 있다. 최고 지도자가 도널드 트럼프 대통령과 친분을 맺은 경우도 있다.

하지만 이들은 미국이 이란의 보복 공격을 제대로 막아주지 못한 것을 보면서 독자적 안보 협력을 추진하게 됐다. 미국의 안보 우산은 여전히 강력하지만, 미국만 믿고 있을 수 없다는 게 확인됐기 때문이다.

미·이란 전쟁 이전에도 조짐은 있었다. 지난해 9월 이스라엘은 하마스 지휘부를 타격하겠다는 구실로 카타르에 폭격을 가했다. 사우디는 이 공격을 계기로 파키스탄과 상호방위조약을 체결했다. 중동 국가들 사이에는 미국이 자신들보다 이스라엘의 안보를 우선시한다는 인식이 급속히 퍼졌으며, 이를 계기로 지역 내 국가들이 자체적인 안보 대안을 모색하는 계기가 됐다고 IISS는 분석했다.

카네기국제평화재단은 지난해 12월22일 보고서에서 ‘팍스 아메리카나(미국 주도 국제질서)’의 종언이 중동 지역의 동맹 지도에 균열을 낸 핵심 원인이라고 진단한 바 있다. 이 보고서는 “미국은 신뢰할 수 있는 중재자 역할에 반복적으로 실패했고, 동맹국들 사이에서 전략적 표류를 거듭했다”고 분석했다.

지난 17일 서울에서 열린 2026 경향포럼에서 문정인 연세대 명예특임교수는 “미국이 힘을 남용해 재앙적 결과를 낳았고 스스로의 국익을 해쳤다”고 말했다. 빌라하리 카우시칸 전 싱가포르 외교부 차관은 “모든 국가는 주권이 있고 주체적으로 행동할 수 있다”며 “가치와 이익을 스스로 방어해야 한다”고 말했다.

국제중동위원회(ME Council)는 이집트·파키스탄·사우디·튀르키예 4개국 협의체에 카타르까지 가세한 5개국 연대가 본격화하고 있다고 전했다. 이브라힘 카라타시 연구원은 “튀르키예·파키스탄·카타르 3국은 사실상 군사동맹에 가까운 수준의 협력을 이미 구축하고 있다”고 평가했다.

주목할 것은 이 협의체에 참여하는 국가들이 대체로 이란과의 양자 채널을 유지하고 있다는 점이다. 튀르키예는 전쟁 중에도 이란 외교장관을 이스탄불에서 접견했고, 파키스탄은 미국과 이란의 중재자 역할을 했다. 이집트도 수에즈운하와 가자지구 문제로 이란과 소통을 이어가는 것으로 알려졌다. 사우디 역시 이란과 계속 접촉 중이다. 이란이 호르무즈 해협 통제권을 강화하며 존재감을 과시했기 때문에 경제적인 이유로 이란과의 관계를 완전히 단절할 수 없다고 판단한 것으로 보인다.

안보 협의체를 넘어 새로운 지역 연합이 탄생할 가능성도 제기된다. 최근 브루킹스연구소가 발표한 보고서에 따르면, 하칸 피단 튀르키예 외교장관은 지역 내 안보 협의체의 중요성을 강조하면서 “유럽연합(EU)이 어떻게 스스로를 만들어 왔는지 보라. 왜 우리는 안 되겠는가”라고 말했다.

다만 이런 협의체의 지속 가능성에 대해선 지켜봐야 한다는 평가가 나온다. 2011년 무렵 이집트에서의 ‘아랍의 봄’ 당시 정권에 반기를 든 ‘무슬림형제단’을 사우디와 튀르키예가 지지했던 일로 아직도 앙금과 불신이 남아있다. 이집트는 중동 지역 파트너들의 군사 지원 요청에 소극적으로 반응하는 반면, 파키스탄은 인도·아프가니스탄과의 긴장이 이어지고 군사력이 분산돼 있다. IISS는 “중동의 잦은 지정학적 재편은 처음엔 유망해 보이는 연대도 허물어뜨리는 경향이 있다”고 경고했다.