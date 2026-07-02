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이란 “카타르 회담서 미국 안 만나···MOU 위반 신고 채널 구축”

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본문 요약

카타르 도하를 방문한 이란 종전 실무 협상단이 중재국들과 회담을 마쳤다고 이란 국영 IRNA 통신이 1일 보도했다.

카젬 가리바바디 이란 외무부 차관은 이날 협상을 마친 뒤 "이란 대표단의 회담은 오늘 오전 카타르 총리 겸 외무장관과의 면담으로 시작됐으며, 이후 이란·카타르·파키스탄 3국 대표단이 두 차례 회의를 개최했다"고 밝혔다.

그는 "도하에서는 이란과 미국 간 어떠한 회의도 열리지 않았다"며 미국과 직접 회담이 없었다는 점을 강조했다.

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이란 “카타르 회담서 미국 안 만나···MOU 위반 신고 채널 구축”

입력 2026.07.02 07:13

  • 조형국 기자

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한 남성이 지난달 30일(현지시간) 이란의 현 최고 지도자 모즈타바 하메네이와 그의 아버지 알리 하메네이를 묘사한 추모 현수막을 지나가고 있다. AFP연합뉴스

한 남성이 지난달 30일(현지시간) 이란의 현 최고 지도자 모즈타바 하메네이와 그의 아버지 알리 하메네이를 묘사한 추모 현수막을 지나가고 있다. AFP연합뉴스

카타르 도하를 방문한 이란 종전 실무 협상단이 중재국들과 회담을 마쳤다고 이란 국영 IRNA 통신이 1일(현지시간) 보도했다.

카젬 가리바바디 이란 외무부 차관은 이날 협상을 마친 뒤 “이란 대표단의 회담은 오늘 오전 카타르 총리 겸 외무장관과의 면담으로 시작됐으며, 이후 이란·카타르·파키스탄 3국 대표단이 두 차례 회의를 개최했다”고 밝혔다. 그는 “도하에서는 이란과 미국 간 어떠한 회의도 열리지 않았다”며 미국과 직접 회담이 없었다는 점을 강조했다.

가리바바디 차관은 “이란·카타르·파키스탄 3국 수석 협상가들이 참석한 (종전) 양해각서(MOU) 이행 감시그룹의 첫 회의도 열렸다”고 말했다. 가리바바디 차관은 “감시그룹의 긴급 연락 채널을 다음 날까지 구축하기로 했으며, 양해각서 위반 사례를 공식적이고 문서화된 형태로 통보한 뒤 이에 대해 논의하고 결정하기로 했다”고 했다.

그는 이 회의에서 이란 측이 제기한 문제를 열거하면서 “이란 대표단은 레바논 전쟁 종식과 관련한 양해각서 제1조에 대한 미국의 의무 위반, 미국의 역내 병력 및 장비 증강과 관련한 보도, 미국 당국자들의 일부 위협적이고 내정 간섭적인 발언 등에 문제를 제기했다”고 말했다.

이란 동결자산 일부인 60억달러의 사용 문제도 논의됐다. 가리바바디 차관은 “이란이 필요로 하는 물품을 구매해 제공하기로 합의했다”고 했다.

이날 미국 대표단도 도하를 방문해 타밈 빈 하마드 알사니 카타르 국왕과 무함마드 빈 압둘라흐만 알사니 총리 겸 외무장관 등 카타르 고위 관계자들과 회담을 가졌다.

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