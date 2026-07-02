전국 곳곳 강한 소나기··· 무더운 날씨 이어져

목요일인 2일은 전국 곳곳에 돌풍과 천둥·번개를 동반한 강한 소나기가 내리겠고, 낮 최고기온이 30도 이상 오르는 곳도 많아 더운 날씨가 이어지겠다.

기상청은 “수도권과 강원도, 충청권 내륙, 전북 동부, 경북권 내륙, 경남 북서 내륙을 중심으로 소나기가 내리겠고, 제주도는 아침부터 낮 사이 비가 내리는 곳이 있겠다”고 예보했다. 예상 강수량은 서울·인천·경기 5~60㎜, 강원 내륙·산지 5~60㎜, 강원 중·북부 동해안 5㎜ 안팎, 대전·세종·충남 동부·충북 5~40㎜, 전북 동부 5~40㎜, 대구·경북 중·북부 내륙·남서 내륙 5~40㎜, 경남 북서 내륙 5~20㎜, 제주도 5㎜ 미만이다.

소나기가 내리는 지역에는 시간당 20~30㎜의 강한 비가 내리겠고, 일부 지역에는 우박이 떨어질 가능성도 있다. 시설물과 농작물 관리, 안전사고에 각별한 주의가 필요하다.

낮 최고기온은 평년과 비슷하거나 조금 높아 전국 내륙을 중심으로 최고 체감온도가 31도 안팎까지 오르겠다. 이날 아침 최저기온은 15~22도, 낮 최고기온은 24~31도로 예보됐다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 22도, 인천 22도, 수원 22도, 춘천 19도, 강릉 18도, 대전 19도, 청주 20도, 광주 20도, 전주 19도, 대구 18도, 부산 20도, 울산 19도, 제주 22도다.

낮 최고기온은 서울 31도, 인천 29도, 수원 31도, 춘천 28도, 강릉 25도, 대전 31도, 청주 32도, 광주 30도, 전주 30도, 대구 30도, 부산 26도, 울산 27도, 제주 26도로 예상된다.

미세먼지 농도는 전 권역에서 ‘좋음’ 또는 ‘보통’ 수준을 보이겠다.