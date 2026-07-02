트럼프 “이란 비핵화 협상, 순조롭게 진행 중”

도널드 트럼프 미국 대통령이 1일(현지시간) 카타르 도하에서 진행한 간접 협상을 두고 “이란 비핵화는 순조롭게 진행되고 있다. 그들은 아주 좋은 회담을 했고 우리는 지켜볼 것”이라고 말했다.

트럼프 대통령은 이날 메릴랜드주 앤드루스합동기지에서 전용기 에어포스원에 탑승하기 앞서 취재진에게 이같이 말했다. 트럼프 대통령은 “우리는 사흘간 그들을 매우 강하게 공격했지만, 잘 지내고 있다”며 “이것은 비핵화이며, 모두 잘 진행 중”이라고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 피트 헤그세스 국방장관, 댄 케인 합동참모본부 의장과 최근 회의를 가진 것은 이란의 협정 이행에 불만을 품었다는 뜻이냐는 취재진 질문에는 “저들이 큰 진전을 이룬 것 같다”며 “우리가 이란의 비핵화를 이룰 것이라고 본다”고 했다. 이어 트럼프 대통령은 “매우 간단하다. 이란은 핵무기를 가질 수 없다”고 했다.

JD 밴스 부통령도 “현재 유가는 배럴당 68달러이고 휘발유 가격도 내려가기 시작했다”며 “상업 선박이 실제로 통행하도록 하고 있으며 이미 놀라운 방향으로 진전이 시작됐다”고 말했다.

그는 “물론 우리는 핵 문제를 우려하고 있고, 그에 대한 논의도 시작할 것”이라며 “지금 협상은 순조롭게 진행되고 있다. 아직 상당히 초기 단계이지만 협상은 잘 되고 있다”고 덧붙였다.

60일 시한 전 미국이 전면적인 군사 작전에 복귀하지 않을 것이냐는 질문에는 “어떤 것도 약속할 수는 없다”며 “이란이 궁극적으로 어떻게 나오느냐에 달려 있기 때문”이라고 답했다. 그러면서 “대통령이 꼭 그래야만 하는 상황이 아니라면, 명확히 규정된 목적이 없다면 우리 군을 다시 투입하지 않을 것이라는 점은 약속할 수 있다”고 강조했다.

밴스 부통령은 “이란이 핵 프로그램을 재건하려 하거나 다시 상업 선박에 총격을 가하려 한다면 우리의 셈법은 바뀔 것”이라고 경고하면서도 “하지만 지금 대통령이 말한 것은 협상에 성실하게 임하라는 것이며, 그것이 대통령이 우리에게 부여한 권한”이라고 덧붙였다.