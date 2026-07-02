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본문 요약

국토교통부가 수입·국내차 10만대 이상에 대해 자발적 시정조치를 한다고 밝혔다.

스텔란티스 300C 1731대는 고압 연료펌프 부속품 내구성 부족 탓에 주행 중 시동이 꺼질 가능성이 제기돼 6월26일부터 시정조치를 진행하고 있다.

랜드로버 디펜더 110 D240 등 21개 차종 1만4373대는 운전대 에어백 연결 장치 내구성 부족으로 충돌 시 에어백이 작동하지 않을 가능성이 확인돼 오는 3일부터 리콜을 시행한다.

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국토부 “BYD 등 6개사 38개 차종 리콜 조치”

입력 2026.07.02 07:34

  • 손우성 기자

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총 14만6505대 제작 결함 발견

부산 해운대구 벡스코에서 지난 28일 열린 2026 부산국제모빌리티쇼에서 관람객들이 전시된 BYD 제품을 살펴보고 있다. 연합뉴스

부산 해운대구 벡스코에서 지난 28일 열린 2026 부산국제모빌리티쇼에서 관람객들이 전시된 BYD 제품을 살펴보고 있다. 연합뉴스

국토교통부가 수입·국내차 10만대 이상에 대해 자발적 시정조치(리콜)를 한다고 밝혔다.

국토부는 2일 38개 차종 14만6505대에서 제작 결함이 발견돼 리콜을 시행한다고 밝혔다. 대상은 BYD코리아·메르세데스벤츠코리아·스텔란티스코리아·재규어랜드로버코리아·현대자동차·볼보자동차코리아 등 6개사가 제작·수입·판매한 차량이다.

BYD는 씨라이언 7, 아토 3, 돌핀, 씰 등 6개 차종 1만8091대에서 좌석 안전띠 미착용 경고가 다른 알림에 가려 표시되지 않는 문제가 발생했다. 지난달 19일부터 시정조치를 하고 있다.

메르세데스-벤츠 C 300 4MATIC 2113대는 운전대 전자장치 제어 회로 내구성 부족으로 경음기와 운전대 버튼 등이 작동하지 않을 가능성이 확인됐다. 지난달 26일부터 리콜에 들어갔다.

스텔란티스 300C 1731대는 고압 연료펌프 부속품 내구성 부족 탓에 주행 중 시동이 꺼질 가능성이 제기돼 6월26일부터 시정조치를 진행하고 있다.

랜드로버 디펜더 110 D240 등 21개 차종 1만4373대는 운전대 에어백 연결 장치 내구성 부족으로 충돌 시 에어백이 작동하지 않을 가능성이 확인돼 오는 3일부터 리콜을 시행한다.

현대차는 투싼과 투싼 하이브리드 5만4792대에서 계기판 제어 소프트웨어 오류로 계기판이 깜빡이거나 꺼지는 안전기준 부적합이 확인돼 6일부터 시정조치에 들어간다.

볼보 XC60 등 7개 차종 5만5405대에선 48V 발전기 부속품 내구성 부족으로 12V 배터리와 엔진 경고등이 점등되는 문제가 발생했다. 스타트스톱 기능 사용 시 재시동이 되지 않을 가능성도 발견됐다. XC60 등 6개 차종 4만4381대는 13일부터 리콜을 한다. XC40 1만1024대는 부품 확보 후 시정조치를 진행할 예정이다.

리콜 대상 여부와 결함 내용은 자동차리콜센터(www.car.go.kr)에서 차량번호 또는 차대번호를 입력해 확인할 수 있다.

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