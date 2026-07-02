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본문 요약

국회 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 국정조사특위가 2일 서울 송파구 선거관리위원회와 잠실 올림픽공원을 찾는다.

국조특위는 잠실 올림픽공원 봉쇄 시위가 계속되고 있는 점을 고려해 현장 조사에 앞서 경찰에 공문을 보내 출입로 확보 등에 대한 협조를 구한다는 방침이다.

국조특위에선 전날 경기장 안에 보관된 투표함과 투표용지를 여야·시민단체와 함께 공개 검증하는 방안이 논의되기도 했다.

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올림픽공원 찾는 선관위 국조특위, 개표소 안 투표함 직접 살핀다

입력 2026.07.02 07:44

  • 민서영 기자

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1일 국회에서 열린 ‘제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족 사태 등 국민 참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사 특별위원회’ 제3차 전체회의에서 노태악 전 중앙선거관리위원장, 윤호중 행정안전부 장관 등 증인들이 선서하고 있다. 연합뉴스

1일 국회에서 열린 ‘제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족 사태 등 국민 참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사 특별위원회’ 제3차 전체회의에서 노태악 전 중앙선거관리위원장, 윤호중 행정안전부 장관 등 증인들이 선서하고 있다. 연합뉴스

국회 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 국정조사특위가 2일 서울 송파구 선거관리위원회와 잠실 올림픽공원을 찾는다.

특위는 이날 오전 10시쯤 송파구 선관위에서 투표용지 관리와 사태 발생 당시 대응 상황, 투·개표 과정 등에 대한 설명을 듣고 현장 조사를 진행할 예정이다. 이 자리에서는 송파구 선관위가 논란이 불거지자 핵심 증거인 투표용지 보관 상자를 고의로 폐기했다는 일각의 의혹에 대한 질문이 있을 것으로 예상된다.

여야는 이후 개표소로 사용됐던 잠실 올림픽공원 핸드볼경기장으로 이동해 내부에 보관된 투표함과 투표지 등을 살핀다는 계획이다. 현재 내부에는 외부에서 진행되는 봉쇄 시위로 송파구 전역의 투표함 약 380개 및 투표지 247만장, 투표록·개표록 등이 반출되지 못한 채 그대로 남아있는 것으로 알려졌다.

국조특위는 잠실 올림픽공원 봉쇄 시위가 계속되고 있는 점을 고려해 현장 조사에 앞서 경찰에 공문을 보내 출입로 확보 등에 대한 협조를 구한다는 방침이다. 국조특위에선 전날 경기장 안에 보관된 투표함과 투표용지를 여야·시민단체와 함께 공개 검증하는 방안이 논의되기도 했다.

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