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[속보]6월 소비자물가 3.2% 상승···넉달 연속 상승폭 확대

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본문 요약

6월 소비자물가가 3.2% 올라 2년 6개월 만에 최고치를 기록했다.

전월보다 상승 폭이 0.1%포인트 확대된 것으로, 물가상승률은 지난 2023년 12월 이후 가장 높았다.

물가가 빠르게 올랐던 지난 3~5월보단 상승 폭이 적었지만, 물가는 넉달 연속 오름세를 이어갔다.

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[속보]6월 소비자물가 3.2% 상승···넉달 연속 상승폭 확대

입력 2026.07.02 08:00

수정 2026.07.02 08:35

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  • 김경민 기자

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28일 서울 시내 한 주유소 앞에 휘발유 가격이 게시돼 있다. 연합뉴스

28일 서울 시내 한 주유소 앞에 휘발유 가격이 게시돼 있다. 연합뉴스

6월 소비자물가가 3.2% 올라 2년 6개월 만에 최고치를 기록했다. 유가 상승의 여파로 석유류 물가가 여전히 높은 수준을 보이고, 농축산물 가격도 오르며 물가를 자극한 영향이다. 중동전쟁 이후 물가가 넉달 연속 오름세를 보이면서 서민들의 고충은 커지고 있다.

국가데이터처가 2일 발표한 ‘6월 소비자물가동향’을 보면 지난달 소비자물가지수는 119.99(2020년 100)로 1년 전보다 3.2% 상승했다. 전월(3.1%)보다 상승 폭이 0.1%포인트 확대된 것으로, 물가상승률은 지난 2023년 12월(3.2%) 이후 가장 높았다.

물가가 빠르게 올랐던 지난 3~5월보단 상승 폭이 적었지만, 물가는 넉달 연속 오름세를 이어갔다.

전체 물가를 끌어올린 주범은 이달에도 석유류였다. 석유류 물가는 1년 전보다 24.7% 올라 전체 물가를 0.93%포인트 끌어올렸다. 2022년 7월(35.2%) 이후 3년 11개월 만에 가장 높은 상승률이다. 휘발유(23.1%), 경유(33.7%), 등유(23.1%)와 LPG가격도 오르면서 석유류 물가를 자극하고 있다.

농축수산물도 지난달 2.2% 상승에서 3.2% 상승으로 상승 폭이 확대되며 물가를 끌어올리고 있다. 농산물이 1.1% 올라 상승전환했고 축산물은 6.2% 올라 전월(5.8%)보다 상승 폭이 커졌다. 파(37.1%) 등 일부 품목이 생육 지연으로 출하량이 감소하고, 달걀(10.3%)·돼지고기(4.5%) 등 가격이 상승한 영향이다.

수산물은 수입량이 늘면서 3.7% 올라 상승률이 축소됐다.

다만 유가 상승으로 높은 수준을 보였던 외식제외 서비스 상승률은 축소(4.4%→3.9%)됐다. 유류할증료 단계가 낮아지고 5월에 비해 여행 성수기 수요도 낮아진 영향이다.

지난달 26일 정부가 7차 석유 최고가격을 지정하면서 보통휘발유와 경유, 등유의 최고가격을 모두 각각 ℓ당 150원씩 내리기로 한 만큼 이달엔 석유류 가격 상승 압력이 일부 낮아질 순 있을 전망이다. 한국석유공사 오피넷에 따르면 휘발유와 경유의 전국 평균 가격은 발표 이후 하락세를 보이면서 ℓ당2000원대 아래로 내려왔다.

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