정부, 외국인 인재에 ‘톱티어 비자’ 발급 기준 완화

재외공간 방문 없이 2주 내에 비자 발급 최대 10년 근소세 50% 감면 등 정착 지원

산업통상부가 2일 K-Tech Pass(테크패스) 신규 트랙을 본격적으로 개시한다고 밝혔다. 외국인 인재 유입을 위한 조치다.

이날 산업부에 따르면 테크패스는 먼저 첨단산업 분야 우수 해외 인재에게 톱티어 비자(최우수 인재 거주비자)를 발급하는 내용을 담았다. 재외공간 방문 없이 온라인으로 2주 이내에 비자가 발급된다. 출입국 우대카드를 제공하고 3년 후 영주권 신청 자격을 부여한다.

배우자에겐 취업이 자유로운 거주(F-2) 자격을 주고 부모·가사 도우미 동반(F-1) 체류도 허용한다.

정착 지원도 시행한다. 최대 10년간 근로소득세 50%를 감면하고 자녀의 외국인학교 정원외 입학을 허용한다. 내국인 수준의 전세 대출과 보증 한도도 적용한다.

지금까지는 학력과 경력, 연봉 등 정량 기준을 충족해야 우수 인재로 인정됐지만 앞으로는 정량과 정성 평가를 병행해 심사를 진행한다.

정성 평가를 통해 해외 인재의 기술 전문성과 직무 필요성이 인정되면 테크패스를 발급해 기업의 실제 채용 수요를 지원할 계획이다. 특히 인력난을 겪는 중소·중견기업엔 10점의 가점을 부여한다.

정부 석학유치사업 연계형도 추진한다. 정부 석학유치사업 연계형은 정부 부처 석학유치 사업에 선정된 해외 우수 인재에게 테크패스를 발급하는 신규 트랙이다. 발급 대상은 최고급 해외인재유치 지원 사업(산업부), 최고급 해외 인재유치(바이오) 사업(보건복지부), 우주항공 글로벌 인력양성사업(우주항공청)이다.

산업부는 법무부 협의해 톱티어 비자 발급 시 필요했던 한국어 능력 시험(TOPIK) 1급 이상 요건을 면제했다고 밝혔다. 이민우 산업부 산업정책관은 “기존에 운영되던 정량평가 방식과 달리 정성평가 방식이 추가돼 더 많은 기업에 더 많은 우수한 해외 인재가 유입될 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.