[속보] 6월 소비자물가 3.2%↑…30개월만에 최대폭 상승

6월 소비자물가가 2년 6개월 만에 가장 큰 폭으로 올랐다.

국가데이터처가 2일 발표한 ‘6월 소비자물가 동향’을 보면 지난달 소비자물가지수는 119.99(2020=100)로 1년 전과 비교해 3.2% 올랐다. 2023년 12월(3.2%) 이후 가장 큰 폭의 상승세다.

국제유가 상승이 소비자물가를 끌어올렸다. 특히 석유류 가격은 24.7% 올라 전체 소비자물가를 0.93%포인트 상승시켰다.