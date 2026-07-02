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본문 요약

6·3 지방선거 '투표용지 부족 사태' 진상 규명을 위한 검경 합동수사본부가 투표 상황 보고와 대응 과정에서 주요 역할을 맡은 선거관리위원회 관계자를 소환했다.

A씨는 서울시 투표소에서 발생한 용지 부족 사태 관련 보고를 받아 상부에 전달하고, 대응 방안을 다시 일선 투표소에 전파하는 등의 역할을 했다.

합수본은 그동안 선관위 직원들을 연이어 조사하면서 투표용지 부족 사태 발생 이후 관계자들이 어떤 경로로 이를 내부에 보고하고 관련 지시를 받았는지 파악하는 데 수사력을 모아왔다.

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합수본, 서울 선관위 기획계장 소환···투표 상황 보고·대응 과정 파악

입력 2026.07.02 08:42

수정 2026.07.02 08:47

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  • 김태훈 기자

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지난 6월 11일 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 수사 중인 검·경 합동수사본부가 서울 송파구선거관리위원회를 압수수색하고 있다. 한수빈 기자

지난 6월 11일 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 수사 중인 검·경 합동수사본부가 서울 송파구선거관리위원회를 압수수색하고 있다. 한수빈 기자

6·3 지방선거 ‘투표용지 부족 사태’ 진상 규명을 위한 검경 합동수사본부(합수본)가 투표 상황 보고와 대응 과정에서 주요 역할을 맡은 선거관리위원회 관계자를 소환했다.

법조계에 따르면 합수본은 2일 서울 선관위 기획계장 A씨를 참고인 신분으로 조사한다. A씨는 서울시 투표소에서 발생한 용지 부족 사태 관련 보고를 받아 상부에 전달하고, 대응 방안을 다시 일선 투표소에 전파하는 등의 역할을 했다.

합수본은 그동안 선관위 직원들을 연이어 조사하면서 투표용지 부족 사태 발생 이후 관계자들이 어떤 경로로 이를 내부에 보고하고 관련 지시를 받았는지 파악하는 데 수사력을 모아왔다. A씨에게도 선거 당일 투표용지 부족에 대한 보고 경로와 대응 과정 등을 중점적으로 확인할 방침이다.

합수본은 이날 송파구 선거관리위원 2명도 참고인 신분으로 소환했다. 용지 부족 사태를 촉발한 ‘50% 인쇄’ 지침이 어떤 경위로 결정됐는지 조사하기 위해서다. 또 투표소 관리를 담당했던 강남구·선관위 관계자 1명씩도 이날 조사한다.

그밖에 노태악 전 중앙선관위원장 부부의 외유성 출장 의혹을 고발한 국민의힘 미디어특별위 관계자에 대한 고발인 조사도 예정돼 있다.

합수본은 전날부터 임홍석 창원지검 통영지청 부장검사를 추가로 파견받아 수사 인력을 보강했다. 내주부터는 평검사 2명을 더 파견받을 계획이다.

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