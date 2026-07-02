[속보]코스피, 5% 급락에 매도사이드카 발동…8000선 붕괴

코스피 지수가 2일 5% 넘게 급락하며 유가증권시장에 매도사이드카(프로그램매매 매도호가 일시효력 정지)가 발동됐다.

한국거래소는 이날 오전 9시 7분 3초를 기해 유가증권시장에 매도사이드카가 발동됐다고 공시했다.

코스피 매도사이드카는 프로그램매도를 5분간 멈춰 변동성을 낮추는 장치다. 코스피200 선물이 5% 하락한 상태가 1분간 지속될 때 발동된다.

코스피는 이날 오전 9시 10분 현재 전장 대비 428.66포인트(5.16%) 내린 7874.75를 기록 중이다.

코스피는 이날 전장 대비 370.31포인트(4.46%) 내린 7933.10에 출발했다. 코스피 지수가 8000선 밑으로 내려간 건 지난달 11일 이후 처음이다.

외국인이 7174억원 순매도하며 지수를 끌어내리고 있다. 개인과 기관은 각각 5516억원, 1598억원 순매도 중이다.

삼성전자는 전장보다 5.88% 하락한 29만6000원에, SK하이닉스는 7.03% 내린 238만원에 하락 거래 중이다.

삼성전자가 30만원 아래로 떨어진 건 지난달 11일 이후 처음이다. SK하이닉스가 230만원대까지 떨어진 것도 지난달 17일 이후 처음이다.