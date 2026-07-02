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본문 요약

호르무즈 해협에 설치된 지뢰를 제거하는 데 최소 2개월이 걸릴 것이라는 전망이 나왔다.

1일 이탈리아 안사통신 등에 따르면 이탈리아 합동작전사령부 조만니 마리아 얀누치 사령관은 이날 상·하원 외교·국방위원회에서 "호르무즈 해협에는 수십기의 기뢰가 있으며, 제거하는 데 최소 두 달이 필요하다"고 밝혔다.

그는 "이들 기뢰는 정교하고 첨단 기술이 적용된 것"이라며 "제거에는 전문성과 기술력이 필요하며, 이를 모든 국가가 갖추고 있진 않다"고 말했다.

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이탈리아 “호르무즈 기뢰 제거, 최소 두 달 소요”

입력 2026.07.02 09:14

  • 조형국 기자

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지난달 18일(현지시간) 오만 무산담에서 본 호르무즈 해협의 선박들. 로이터연합뉴스

지난달 18일(현지시간) 오만 무산담에서 본 호르무즈 해협의 선박들. 로이터연합뉴스

호르무즈 해협에 설치된 지뢰를 제거하는 데 최소 2개월이 걸릴 것이라는 전망이 나왔다.

1일(현지 시간) 이탈리아 안사통신 등에 따르면 이탈리아 합동작전사령부 조만니 마리아 얀누치 사령관은 이날 상·하원 외교·국방위원회에서 “호르무즈 해협에는 수십기의 기뢰가 있으며, 제거하는 데 최소 두 달이 필요하다”고 밝혔다.

그는 “이들 기뢰는 정교하고 첨단 기술이 적용된 것”이라며 “제거에는 전문성과 기술력이 필요하며, 이를 모든 국가가 갖추고 있진 않다”고 말했다.

얀누치 사령관은 “호르무즈 해협 기뢰 제거를 위한 다국적 임무는 유럽 국가뿐 아니라 역내 국가들도 참여할 수 있도록 하는 방향이 바람직하다”고 말했다. 그는 이탈리아 기뢰제거함이 지부티에 배치돼 있다고 덧붙였다.

앞서 아르세니오 도밍게스 국제해사기구(IMO) 사무총장은 이란이 해협 주요 항로에 약 80개의 기뢰가 부설된 것으로 추정된다고 밝혔다.

프랑스 등은 호르무즈 해협 기뢰 제거에 협력하겠다는 방침을 밝혔으나, 이란은 이를 군사 도발로 규정하며 반발했다. 이란은 기뢰 제거는 자국이 단독으로 수행해야 한다는 입장이다.

카젬 가리바바디 이란 외교차관은 지난달 29일 “기뢰 제거는 다른 어떤 국가도 아닌 오직 이란에 의해서만 수행되며, 우리는 (다른 나라의 개입 등) 그 어떠한 것도 근본적으로 허용하지 않는다”고 말했다.

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