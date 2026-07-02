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본문 요약

조선 말기 경북 안동 일대에서 봉기한 의병의 조직과 운영 양상을 살펴볼 수 있는 자료가 국가유산이 된다.

한말 지역 의병사의 실체와 의병 조직의 편제와 운영 체계를 실증적으로 확인할 수 있다는 점에서 학술적 가치도 높다.

국가유산청은 충남 태안 천리포수목원의 조성 과정을 엿볼 수 있는 '태안 천리포수목원 조성 관련 기록물'은 국가등록문화유산으로 이날 등록했다.

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조선 말기 의병 활동 보여주는 ‘안동의소파록’ 등록문화유산 된다

입력 2026.07.02 09:24

  • 배문규 기자

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안동의소파록. 국가유산청 제공

안동의소파록. 국가유산청 제공

조선 말기 경북 안동 일대에서 봉기한 의병의 조직과 운영 양상을 살펴볼 수 있는 자료가 국가유산이 된다.

국가유산청은 1895년 명성황후 시해 사건과 단발령을 계기로 유생들이 일으킨 을미의병 당시 안동의병의 조직과 직책을 기록한 ‘안동의소파록(安東義所爬錄)’을 국가등록문화유산으로 등록 예고한다고 2일 밝혔다. 의소는 의병을 논의하고 조직하기 위해 결성된 집단 또는 그 장소를, 파록은 특정 사안을 수행하기 위해 담당자를 각 직임에 임명한 기록을 의미한다.

해당 문서는 의병 조직에 참여한 인물과 직책, 부대 편성 현황, 지휘 체계 등이 비교적 상세하게 기록되어 있어 당시 의병 조직의 실제 운영 양상을 확인할 수 있다. 한말 지역 의병사의 실체와 의병 조직의 편제와 운영 체계를 실증적으로 확인할 수 있다는 점에서 학술적 가치도 높다.

국가유산청은 충남 태안 천리포수목원의 조성 과정을 엿볼 수 있는 ‘태안 천리포수목원 조성 관련 기록물’은 국가등록문화유산으로 이날 등록했다. 천리포수목원은 국내 첫 사립 수목원이다. 미군 장교로 한국에 왔던 고(故) 민병갈(칼 페리스 밀러·1921∼2002)은 1962년 천리포 해변의 땅 약 9000㎡(약 2727평) 규모를 사들인 뒤 수목원을 조성했다.

기록물은 총 56점으로 토지 매입 증서를 비롯해 수목원 내 업무 일지, 식물채집·번식·관리일지, 해외 교류 서신 등이 포함됐다. 국가유산청은 “1960년대 이후 수목원이 조성·확장되는 과정과 희귀 식물 수집 및 보존 활동, 국내외 식물 교류 내용 등이 폭넓게 담겨 있다”고 설명했다.

태안 천리포수목원 조성 관련 기록물. 국가유산청 제공

태안 천리포수목원 조성 관련 기록물. 국가유산청 제공

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