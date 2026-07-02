울진 앞바다서 40대 남성 숨진 채 발견···경찰 조사

경북 울진 앞바다에서 40대 남성이 숨진 채 발견돼 경찰이 조사에 나섰다.

2일 경북소방본부 등에 따르면 전날 오후 2시20분쯤 울진군 울진읍 온양리 해변 앞바다에 사람이 떠 있다는 행인 신고가 접수됐다.

신고를 받고 출동한 해경은 바다에 떠 있던 A씨(40대)를 인양했다. A씨는 현장에서 숨진 것으로 확인돼 경찰에 인계됐다.

경찰은 A씨가 바다에 빠진 경위 등을 조사하고 있다.