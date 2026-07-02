전동차 늦게 출발한다고 방화 협박한 50대 남성···경찰 구속영장 신청

전동차에 ‘방화예고’ 쪽지 붙여···당일 검거

부산도시철도에 ‘방화 예고’ 쪽지를 남긴 50대가 범행 하루만에 경찰에 검거됐다. 이 남성은 특정역에서 전동차 출발이 느리다며 불만을 품었던 것으로 조사됐다.

부산해운대경찰서는 1일 부산도시철도 2호선 전동차에 방화예고 쪽지를 붙인 혐의(공중협박)로 A씨(50대)를 긴급체포했다고 2일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 ‘부산도시철도 물만골(3호선) 역에서 전동차가 사람을 태운 뒤에 빨리 출발하지 않는다고 느꼈다’는 취지의 진술을 한 것으로 알려졌다.

A씨는 1일 부산도시철도 2호선 전동차에 ‘7월 3일까지 3호선 연산 방향 5시 26분/ 41분에 물만골역에 정차하면 시너 뿌리고 불 지른다’는 쪽지를 남긴 혐의를 받는다.

이 쪽지는 이날 오후 3시54분쯤 장산역(2호선)에서 회차를 위해 운전실을 변경하던 기관사가 발견했다. 기관사는 쪽지의 사진을 찍어 부산교통공사에 알렸다. 이후 공사는 바로 경찰과 국정원에 신고하고, 부산시에도 알렸다.

경찰 관계자는 “A씨가 실제 방화를 준비한 정황은 아직 확인되지 않았다”며 “많은 이들을 불안에 떨게했기 떄문에 구속영장 신청을 검토 중이다”고 말했다.