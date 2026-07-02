옵션? 이제 ‘기본’입니다···기아, 연식변경 모델 ‘The 2027 K5’ 출시

전 트림 C타입 USB 기본 탑재 트림별 선호 옵션 내재화로 상품성 제고

기아가 브랜드를 대표하던 중형 세단 K5의 연식변경 모델 ‘The 2027 K5’를 2일 출시하고 본격적인 판매에 돌입했다. 이번 모델은 트림별로 고객 선호 사양을 대거 기본 적용해 전반적인 상품 경쟁력을 한 단계 끌어올렸다고 한다.

기아는 디지털 라이프 스타일을 반영해 The 2027 K5의 모든 트림에 신규 사양인 100W C타입 USB 단자와 케이블을 기본 탑재해 편의성을 높였다. 최상위 트림인 K5 시그니처에는 뒷좌석 높이조절 헤드레스트와 센터 암레스트를 기본 적용해 탑승객에게 한층 편안한 이동 경험을 제공한다. K5 노블레스 트림에는 스마트 파워 트렁크를 기본화해 만족도를 더했다.

인기 트림인 베스트 셀렉션에는 12.3인치 슈퍼비전 클러스터와 파노라믹 커브드 디스플레이를 기본 탑재했다. K5 프레스티지 트림에는 고속도로 주행 보조, 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤, 전방 충돌방지 보조 등을 기본 적용해 주행 안전성을 확보했다.

판매 가격은 2.0 가솔린 기준 스마트 셀렉션 2763만 원, 프레스티지 2892만 원, 베스트 셀렉션 3014만 원, 노블레스 3244만 원, 시그니처 3558만 원이다. 1.6 가솔린 터보는 2973만 원부터, 2.0 하이브리드는 세제혜택 반영 기준 3334만 원부터 시작한다. 기아는 출시를 기념해 차량가의 최대 64%를 36개월까지 유예하는 금융 프로그램과 휴가비 지원 프로모션도 함께 운영한다.