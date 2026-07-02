경기도장애인복지종합지원센터(누림센터)는 「2026년 제1기 장애인 정책 리더스포럼」 교육생 칼럼 릴레이 마지막 순서로 「2026년 제1기 장애인 정책 리더스포럼을 마치며」를 게재한다. 이번 칼럼은 올해 처음 운영된 리더스포럼 교육 과정을 되돌아보며, 현장 실천가와 정책 관계자들에게 남긴 의미와 앞으로의 과제를 조명했다. 누림센터는 향후에도 현장 중심의 정책 제안을 지속적으로 발굴·확산해 나갈 계획이다.

누림센터가 운영한 2026년 제1기 장애인 정책 리더스포럼은 장애인복지 현장의 실천가, 당사자, 연구자, 기관 종사자 등이 함께 참여해 장애인 정책의 주요 현안을 논의하고 미래 방향을 모색하기 위해 마련된 교육과정이다.

올해 포럼에서는 경계선 장애인, 지역사회 자립, 통합돌봄, AI 등 다양한 주제를 중심으로 총 6회에 걸친 강의와 토론이 진행됐다.



포럼에 참여하기 전에는 장애인복지에 대해 어느 정도 알고 있다고 생각했으나, 교육 과정이 진행될수록 오히려 모르는 것이 더 많다는 사실을 깨닫게 됐다. 각 분야 최고의 전문가들과 현장 경험이 풍부한 토론자들의 이야기를 들으며 장애인복지의 현재와 미래를 보다 입체적으로 바라볼 수 있었고 현장의 경험과 정책적 관점이 만나 새로운 통찰을 얻는 시간이었다.



특히 이번 포럼의 가장 큰 성과로는 ‘사람과 사람의 연결’을 꼽을 수 있다. 강의 내용 자체도 의미 있었지만 서로 다른 영역에서 활동하는 참가자들이 한자리에 모여 경험을 공유하고 토론하는 과정이 무엇보다 큰 자산이 됐다.



장애인복지 현장은 복지관, 거주시설, 자립생활센터, 당사자단체, 연구기관 등 다양한 주체들이 각자의 역할을 수행하고 있다. 그러나 현장에서는 서로의 경험과 고민을 공유할 기회가 충분하지 않은 경우가 많다. 각자의 위치에서 장애인복지를 위해 노력하고 있는 동료들과의 만남을 통해 정책과 현장을 연결하고 기관과 기관을 연결하며 사람과 사람을 연결하는 네트워크의 중요성을 다시 한번 확인하게 됐다. 또 장애인복지의 발전은 특정 기관이나 개인의 노력만으로 이루어질 수 없기 때문에 서로 다른 전문성과 경험을 가진 사람들이 함께 고민하고 협력할 때 더 큰 변화를 만들어낼 수 있다는 것을 배웠다.



향후 리더스포럼이 나아가야 할 방향에 대한 제언도 함께 제시됐다. 앞으로 포럼이 단순한 교육 프로그램을 넘어 장애인 정책과 현장을 연결하는 지속적인 학습공동체로 발전할 필요가 있다는 것이다. 특히 교육생 간 교류와 네트워크 형성을 위한 시간이 더욱 확대되고 정책 제안과 현장 실천으로 이어지는 후속 활동 체계가 마련된다면 포럼의 효과가 더욱 극대화될 수 있을 것이다.



이번 포럼은 짧은 교육 시간이 아쉽게 느껴질 정도로 의미 있는 논의가 많았던 시간으로 앞으로는 더욱 심도 있는 토론과 참가자 간 교류가 확대돼 장애인 정책 발전을 위한 실질적인 협력체계로 발전하길 기대한다.



누림센터는 이번 칼럼이 리더스포럼의 성과를 되돌아보는 동시에 향후 장애인 정책 리더 양성의 방향성을 제시하고 있다고 평가했다. 장애인 정책은 현장의 경험과 정책적 논의가 유기적으로 연결될 때 더욱 실효성 있게 발전할 수 있다. 리더스포럼은 다양한 분야의 전문가와 실천가들이 함께 배우고 소통하는 과정 속에서 정책 역량을 강화하는 의미 있는 시도였다.



누림센터는 올해 처음 운영한 장애인 정책 리더스포럼의 성과를 바탕으로 향후 교육과정을 더욱 확대하고, 정책 연구와 현장 실천이 연계될 수 있는 다양한 프로그램을 추진할 예정이다.

