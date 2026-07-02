“상생경영 성과 인정” 계룡건설, 상호협력평가 7년 연속 ‘최우수’

국토부 건설사업자간 상호협력평가 최고 등급 공공공사 입찰 가점 등 혜택

계룡건설은 국토교통부가 실시한 ‘2026년 건설사업자간 상호협력평가’에서 최고 등급인 ‘최우수’ 등급을 획득했다고 2일 밝혔다.

이번 평가로 계룡건설은 2020년부터 올해까지 7년 연속 최우수 등급을 유지하며 협력업체와의 상생협력 성과를 인정받았다.

건설사업자간 상호협력평가는 국토부가 종합·전문 또는 대·중소 건설사업자 간 협력 관계 구축과 동반성장 문화 확산을 유도하기 위해 매년 시행하는 제도다. 공동도급 및 하도급 실적, 협력업체 육성, 신인도 등을 종합 평가하며 결과에 따라 공공공사 입찰 시 가점 등의 혜택이 주어진다.

계룡건설은 협력업체와의 상생협력 체계를 강화하고 공정한 거래 질서 확립과 동반성장 문화 정착에 힘써온 점을 높이 평가받았다고 설명했다.

회사는 협력업체와의 정기 간담회를 비롯해 기술·품질 향상 교육, 금융 지원 프로그램, 안전·보건관리 역량 강화 지원 등 다양한 동반성장 프로그램을 운영하고 있다.

또 협력업체의 안정적인 경영환경 조성을 위해 하도급 대금을 조기 지급하고 협력사 매출 확대를 지원하는 한편, 특허와 신기술을 보유한 협력업체의 하도급 시공 참여 기회를 확대하고 있다. 상생협의체 운영과 우수 협력사 추천·포상 제도도 함께 추진 중이다.