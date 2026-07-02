르노코리아, 여름 휴가철 무상점검·필랑트 전동 선쉐이드 출시

르노코리아가 여름 휴가 시즌을 앞두고 고객들의 안전하고 쾌적한 주행을 지원하기 위해 특별 정비 혜택을 마련하고 신규 액세서리를 출시했다.

르노코리아는 오는 8월 31일까지 전국 공식 서비스 네트워크에서 ‘르노 케어 썸머 프로모션’을 진행한다. 이번 행사는 본격적인 무더위와 장거리 운행이 늘어나는 휴가철을 맞아 차량을 선제적으로 점검하고 소모품을 교체하려는 고객들을 위해 기획됐다.

프로모션 기간 동안 타이어 4본을 동시에 교체하는 고객에게는 총 10만 원 상당의 정비 쿠폰을 증정한다. 이벤트 종료 후 모바일 애플리케이션 ‘마이 르노’를 통해 5만 원권 2매가 지급된다. 미션오일 교체 고객은 공임을 제외한 부품값 기준 10% 할인 혜택을 받을 수 있다.

이와 함께 12가지 항목에 대한 무상 사전점검 서비스도 제공한다. 점검 항목은 엔진오일과 브레이크 오일, 냉각수 등 주요 액체류와 와이퍼 작동 상태, 전·후륜 브레이크 패드, 배터리 상태, 타이어 마모도 등으로 여름철 안전 운행에 직결되는 필수 요소들로 구성됐다.

아울러 준대형 크로스오버 ‘필랑트’ 전용 전동 선쉐이드 액세서리도 새롭게 선보였다. 필랑트 아이코닉과 에스프리 알핀 트림에 장착된 1.1m² 크기의 파노라믹 글라스 루프에 적용 가능한 제품이다. 2중 은 코팅과 솔라 필름으로 개방감을 살린 기존 루프에 전동 선쉐이드를 더해 실내 냉방 효율을 높일 수 있도록 했다.

해당 제품은 끼임 방지 기능과 52dB 이하의 저소음 설계가 특징이며 주행 중 낙하 위험 방지, 실내 충격 방지, 화재 안전 등 엄격한 유럽 ECE 규제 기준을 만족해 품질을 확보했다. 신차 고객은 물론 기존 차량 소유주도 장착이 가능하며 출시 기념 프로모션 가격은 69만 원이다.