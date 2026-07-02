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본문 요약

경기 불확실성이 이어지면서 올해 상반기 중고차 시장에서는 '실속형 소비' 경향이 뚜렷하게 나타났다.

가격대별로 보면 1000만원 미만 차량 비중이 23.5%로 지난해 같은 기간에 비해 3.5%포인트 늘며 가장 큰 폭의 상승세를 보였다.

1000만원 이상 2000만원 미만 차량도 0.8%포인트 증가한 40.9%를 기록했다.

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주행거리 길어도 “일단은 싼 차”···고물가·고금리에 ‘2000만원 미만 중고차’ 인기

입력 2026.07.02 10:18

수정 2026.07.02 10:26

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  • 박홍두 기자

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경차 비중 15.4%···전년 대비 1.2%P 상승

케이카 제공

케이카 제공

경기 불확실성이 이어지면서 올해 상반기 중고차 시장에서는 ‘실속형 소비’ 경향이 뚜렷하게 나타났다. 고유가와 신차 가격 상승 여파로 소비심리가 위축되면서 소비자들이 신차급 차량 대신 가격 접근성이 좋은 차량으로 눈을 돌린 결과로 풀이된다.

2일 국내 최대 직영중고차 플랫폼 기업 케이카(K Car)가 올해 상반기 소매 판매 데이터를 분석한 결과, 2000만원 미만 차량의 판매 비중이 전체의 64.4%를 기록했다. 이는 지난해 같은 기간과 비교해 4.3%포인트 증가한 수치다.

가격대별로 보면 1000만원 미만 차량 비중이 23.5%로 지난해 같은 기간에 비해 3.5%포인트 늘며 가장 큰 폭의 상승세를 보였다. 1000만원 이상 2000만원 미만 차량도 0.8%포인트 증가한 40.9%를 기록했다. 반면 신차급 차량으로 분류되는 주행거리 5만㎞ 이하 차량의 판매 비중은 5.1%포인트 감소했다.

이 같은 변화는 차량 내구성 향상과 신차값 상승 부담이 맞물린 결과로 분석된다. 소비자들이 주행거리가 5만㎞를 넘더라도 관리 상태가 양호하고 가격 경쟁력을 갖춘 2000만원 미만 차량을 합리적 선택지로 받아들이고 있다. 실제로 5만㎞ 초과~10만㎞ 이하 차량 비중은 47.7%로 지난해보다 2.5%포인트 늘었다.

차종별로도 유지비와 구매 부담이 낮은 경차와 준중형차의 선호도가 높아졌다. 경차 비중은 15.4%, 준중형차는 13.3%로 각각 지난해 같은 기간과 비교해 1.2%포인트, 0.8%포인트 증가했다. 상반기 가장 많이 판매된 차량은 경차인 캐스퍼가 차지했다. 정인국 케이카 사장은 “가격 부담을 낮추면서도 만족도를 확보하려는 소비 성향이 뚜렷하다”고 말했다.

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