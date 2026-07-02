이재용 “논밭 맨땅이던 충청에 삼성의 꿈 자라···IT 소재·부품 글로벌 허브로 더 성장할 것”

충청권 첨단산업 발전 국민보고회 환영사

이재용 삼성전자 회장은 삼성의 충청권 첨단 반도체·디스플레이 투자 계획과 관련 “국토의 중심인 충청은 IT 소재·부품의 글로벌 허브로 더 큰 성장을 이뤄갈 것”이라고 밝혔다.

이 회장은 2일 충남 아산시에서 열린 ‘충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회’ 환영사에서 “인공지능(AI) 시대 미래 성패는 AI를 구동하는 소재와 부품에 달려있기 때문에 삼성의 미래와도 직결돼 있다”며 이같이 말했다.

이 회장은 충청 지역에 있는 삼성전자와 삼성디스플레이, 삼성전기 등 시설을 언급하며 “삼성의 꿈이 이 곳 충청에서 뿌리내리고 자라고 결실을 보았다”며 “선제적인 투자가 기업 성장을 이끌고 그 성장이 지역은 물론 국가 전체 발전으로 이어지는 선순환 모범을 충청에서 확인했다”고도 말했다.

이 회장은 “30여년 전 아산은 드넓은 포도밭이었는데, 지금은 세계 최대 디스플레이 단지가 있다. 논과 밭이 대부분이었던 온양 캠퍼스는 범용 반도체 후공정 중심에서 글로벌 최첨단 고대역폭메모리(HBM) 팹으로 전환하고 있다. 삼성전기 세종캠퍼스 역시 맨 땅에서 시작해 일반 기판 생산을 넘어 이제는 최첨단 AI 서버용 패키징 기판을 만들고 있다”고 말했다.

그러면서 “대통령께서 말씀하셨듯이 지금은 세계 경제 판이 흔들리는 승부의 시간”이라며 “삼성은 초격차 산업강국으로의 대도약을 위해 혼신의 노력 다하겠다”고 말했다.