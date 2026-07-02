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이 대통령 “이재용 과감한 투자 결단, 이병철의 1983년 ‘도쿄 선언’ 떠올라”…충청권 국민보고회

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본문 요약

이재명 대통령은 2일 "이재용 삼성전자 회장의 결단이 대한민국 첨단산업의 새로운 도약을 선도할 것이라 확신한다"고 말했다.

이 대통령은 이날 충남 아산에서 열린 '충청권 첨단산업 발전 비전 국민보고회'에 참석해 "고 이병철 회장이 1983년 일본 도쿄에서 반도체 산업 진출을 선언했던 역사적 순간이 떠올랐다"면서 이같이 밝혔다.

이 대통령은 이날 국민보고회 축사를 통해 "삼성과 SK하이닉스, 셀트리온에서 충청권 첨단산업 육성에 관한 대규모 투자계획을 발표해 주셨다"며 "과감한 결단에, 국민을 대표해 감사드린다"고 밝혔다.

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이 대통령 “이재용 과감한 투자 결단, 이병철의 1983년 ‘도쿄 선언’ 떠올라”…충청권 국민보고회

입력 2026.07.02 10:48

수정 2026.07.02 11:00

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  • 정환보 기자

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이재명 대통령이 2일 충남 아산에서 열린 충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회에 앞서 스마트자동차에 탑승하고 있다..청와대사진기자단

이재명 대통령이 2일 충남 아산에서 열린 충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회에 앞서 스마트자동차에 탑승하고 있다..청와대사진기자단

이재명 대통령은 2일 “이재용 삼성전자 회장의 결단이 대한민국 첨단산업의 새로운 도약을 선도할 것이라 확신한다”고 말했다.

이 대통령은 이날 충남 아산에서 열린 ‘충청권 첨단산업 발전 비전 국민보고회’에 참석해 “고 이병철 회장이 1983년 일본 도쿄에서 반도체 산업 진출을 선언했던 역사적 순간이 떠올랐다”면서 이같이 밝혔다.

이 대통령은 이날 국민보고회 축사를 통해 “삼성과 SK하이닉스, 셀트리온에서 충청권 첨단산업 육성에 관한 대규모 투자계획을 발표해 주셨다”며 “과감한 결단에, 국민을 대표해 감사드린다”고 밝혔다.

앞서 이 대통령은 지난달 29일 열린 ‘3대 메가프로젝트’ 국민보고회 당시 이 회장과 최태원 SK그룹 회장에게 각각 90도로 허리를 굽혀 두 기업의 대규모 투자 계획 발표에 감사 인사를 한 바 있다.

이 대통령은 “특히 반도체·디스플레이·이차전지·바이오 4대 첨단산업은 인공지능 시대 대한민국의 미래를 좌우할 핵심 전략산업”이라며 “4대 첨단산업이 하나의 권역 안에 모여 강력한 생태계를 이루고 있는 지역이 바로 이곳 충청”이라고 말했다.

이 대통령은 “수도권 과밀과 지역 소멸의 악순환을 끊어내고, 대한민국 전체의 성장판을 다시 열어야 한다는 절박한 대전환의 여정은 이곳 충청에서 시작됐다”면서 “충청이 열어젖힌 균형 발전의 길이 대한민국의 생존 전략이자, 충청이 선도해 온 첨단산업 강국의 길이 대한민국의 미래 그 자체”라고 말했다. 그는 “균형 발전의 거점과 첨단산업의 거점을 하나로 일치시킬 이 중대한 기회를 결코 놓치지 않겠다”고 말했다.

이날 충청권 국민보고회에는 전날 임기를 시작한 허태정 대전시장, 조상호 세종시장, 박수현 충남지사, 신용한 충북지사도 참석했다.

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