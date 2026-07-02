이 대통령 “이재용 과감한 투자 결단, 이병철의 1983년 ‘도쿄 선언’ 떠올라”…충청권 국민보고회

이재명 대통령은 2일 “이재용 삼성전자 회장의 결단이 대한민국 첨단산업의 새로운 도약을 선도할 것이라 확신한다”고 말했다.

이 대통령은 이날 충남 아산에서 열린 ‘충청권 첨단산업 발전 비전 국민보고회’에 참석해 “고 이병철 회장이 1983년 일본 도쿄에서 반도체 산업 진출을 선언했던 역사적 순간이 떠올랐다”면서 이같이 밝혔다.

이 대통령은 이날 국민보고회 축사를 통해 “삼성과 SK하이닉스, 셀트리온에서 충청권 첨단산업 육성에 관한 대규모 투자계획을 발표해 주셨다”며 “과감한 결단에, 국민을 대표해 감사드린다”고 밝혔다.

앞서 이 대통령은 지난달 29일 열린 ‘3대 메가프로젝트’ 국민보고회 당시 이 회장과 최태원 SK그룹 회장에게 각각 90도로 허리를 굽혀 두 기업의 대규모 투자 계획 발표에 감사 인사를 한 바 있다.

이 대통령은 “특히 반도체·디스플레이·이차전지·바이오 4대 첨단산업은 인공지능 시대 대한민국의 미래를 좌우할 핵심 전략산업”이라며 “4대 첨단산업이 하나의 권역 안에 모여 강력한 생태계를 이루고 있는 지역이 바로 이곳 충청”이라고 말했다.

이 대통령은 “수도권 과밀과 지역 소멸의 악순환을 끊어내고, 대한민국 전체의 성장판을 다시 열어야 한다는 절박한 대전환의 여정은 이곳 충청에서 시작됐다”면서 “충청이 열어젖힌 균형 발전의 길이 대한민국의 생존 전략이자, 충청이 선도해 온 첨단산업 강국의 길이 대한민국의 미래 그 자체”라고 말했다. 그는 “균형 발전의 거점과 첨단산업의 거점을 하나로 일치시킬 이 중대한 기회를 결코 놓치지 않겠다”고 말했다.

이날 충청권 국민보고회에는 전날 임기를 시작한 허태정 대전시장, 조상호 세종시장, 박수현 충남지사, 신용한 충북지사도 참석했다.